Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump dice que EEUU bloqueará todos los buques que traten de cruzar el estrecho de Ormuz

Estados Unidos aguarda respuesta de Irán a una propuesta de "entendimiento" tras concluir sin un acuerdo la primera ronda en la negociación de paz en Islabamad por la negativa de Teherán a cejar en sus esfuerzos nucleares, de acuerdo con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, que ha abandonado el país.

Mientras, Israel continúa su campaña de bombardeos contra el sur del Líbano a la espera de que el martes se inicien en Washington negociaciones directas entre ambos países sin la participación de Hizbulá.

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El ministro iraní de Exteriores afirma que Irán y EEUU estuvieron a "un paso" de firmar un acuerdo en Pakistán El ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, afirmó este lunes que Irán y Estados Unidos estuvieron a "un paso" de firmar un acuerdo en las negociaciones en Pakistán, algo que no se logró, dijo, por las exigencias "maximalistas" y los "cambios de las reglas" por parte de Washington. "Cuando estábamos a un paso del 'Memorándum de Entendimiento de Islamabad', nos topamos con maximalismo, cambios de las reglas del juego y un bloqueo", dijo el jefe de la diplomacia iraní en X. Araqchí recordó que se trató de las negociaciones de más alto nivel desde la fundación de la República Islámica en 1979 con Estados Unidos y que su país "dialogó de buena fe con EE. UU. para poner fin a la guerra". "No se ha aprendido nada", aseguró. Y dijo que la "buena voluntad engendra buena voluntad", mientras que la "enemistad engendra enemistad".

Netanyahu asegura que "la guerra continúa" tras visitar el sur de Líbano El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha subrayado este domingo que "la guerra continúa", en el marco de su visita al sur de Líbano, zona sobre la cual desde el pasado 2 de marzo pesa una ofensiva del Ejército israelí, que alega operaciones contra el partido-milicia chií libanés Hezbolá mientras la cifra oficial de muertos en el país invadido ya supera los dos millares. "La guerra continúa, incluso dentro de la zona de seguridad en Líbano, donde he estado hace un rato", ha asegurado Netanyahu en un vídeo publicado en sus redes sociales en el cual, rodeado de miembros de las fuerzas de su país, ha manifestado que han "frustrado la amenaza de una invasión desde Líbano" gracias a esa zona de seguridad. Así, asegurando haber realizado "un trabajo enorme", amén de "grandes logros", el mandatario israelí ha señalado que aún "queda más por hacer", mientras siguen "haciendo frente a los cohetes de alta trayectoria".

Al menos cuatro muertos y tres heridos en un nuevo ataque israelí en el sur de Líbano Al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas en un ataque del Ejército de Israel en la localidad de Marub, en el interior del distrito de Tiro, según han anunciado este lunes las autoridades libanesas, en el marco de la ofensiva israelí contra este país, donde el Ejército asegura perseguir al partido-milicia chií libanés Hezbolá en una campaña que deja ya más de 2.000 víctimas mortales. El ataque israelí sobre Marub, municipio ubicado en el noreste de la gobernación Sur de Líbano, ha sumado a ese balance los citados cuatro muertos, entre los que se encuentra una mujer, además de tres heridos, según ha informado el centro de operaciones de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública en un comunicado recogido por la agencia libanesa NNA.

Trump afirma que "muchos barcos" se dirigen a EEUU a por petróleo tras el anuncio de su cierre en torno a Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado a última hora de este domingo que hay "muchos barcos" acudiendo al país norteamericano "para abastecerse de petróleo" al calor del cierre perimetral que ha anunciado sobre el estrecho de Ormuz, el cual entrará en vigor este mismo lunes en una nueva escalada de tensiones que, por ahora, no afectaría al alto el fuego con Irán anunciado el pasado miércoles. "Hay muchos barcos dirigiéndose a nuestro país para abastecerse de petróleo", ha afirmado en declaraciones a los medios tras aterrizar en la base militar de Saint Andrews, en Washington, donde ha asegurado que otras naciones están trabajando para impedir que Irán venda petróleo, aunque sin especificar cuáles. Asimismo, el inquilino de la Casa Blanca ha mostrado confianza en que Teherán querrá negociar porque "está en muy mala situación". "Creo que están bastante desesperados", ha aseverado antes de incidir en que "Irán no tendrá armas nucleares".

Netanyahu nombra a su asesor militar como nuevo jefe del Mosad a partir de junio El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, confirmó este domingo que su asesor militar, Roman Gofman, será el próximo director del Mosad por un periodo de cinco años que comenzará el 2 de junio, según una carta compartida por su Oficina. La carta, firmaba por Netanyahu, oficializa el nombramiento después de que esta noche el Comité Asesor para Nombramientos de Altos Cargos, presidido por el expresidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis, aprobase la candidatura de Gofman para el cargo de jefe del Mosad de Inteligencia y Cargos Especiales.

Israel asegura que "todas las casas están siendo demolidas" al sur del río Litani El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, cruzó este domingo la frontera con Líbano junto al primer ministro Benjamín Netanyahu y otros cargos militares, y aseguró ue todas las casas libanesas al sur del río Litani ya están siendo destruidas por ellos. "Todas las casas están siendo demolidas porque, una y otra vez, se convierten en bastiones terroristas. La amenaza simplemente se elimina", alegó Katz, que aludió una vez más a las ciudades gazatíes que arrasó el Ejército de Rafah y Beit Hanún.

Reino Unido insinúa que no participará en el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz El Reino Unido insinuó este domingo que no participará en el bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de los Estados Unidos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase que contarían con ayuda británica y de otros países en las tareas de desminado. Un portavoz del gobierno británico afirmó esta tarde en un comunicado recogido por la BBC y otros medios locales que el Reino Unido defiende que el estrecho de Ormuz "no debe estar sujeto a ningún peaje" y respalda la reapertura del citado paso marítimo en pos de la economía global, aunque no hizo mención expresa al anuncio del bloqueo estadounidense.

Netanyahu cruza a territorio libanés y advierte de que "queda mucho trabajo por hacer" El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cruzó este domingo la frontera con Líbano para arengar a las tropas allí desplegadas y advirtió de que "queda mucho trabajo por hacer", pese a que esta semana hay prevista una reunión entre representantes de ambos países para alcanzar una tregua. "Hemos realizado una labor enorme, logros extraordinarios, aún queda mucho por hacer, y lo estamos haciendo", dijo Netanyahu, según un comunicado difundido por su oficina en el que se detalla que el primer ministro israelí se encontraba en el sur de Líbano.

Hamás se reúne en El Cairo con funcionarios egipcios para presionar por la tregua en Gaza Una delegación negociadora del grupo islamista palestino Hamás, encabezada por Jalil al Haya, se reunió este domingo en El Cairo con funcionarios egipcios para abordar las presuntas violaciones israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza y exigir el pleno cumplimiento de la primera fase del acuerdo de tregua. Según informó a EFE una fuente de Hamás, la delegación, que llegó a la capital egipcia el sábado por la noche, mantuvo esta tarde una reunión específica con responsables egipcios para analizar las infracciones atribuidas a Israel y reafirmar los requisitos esenciales de la fase inicial del pacto.