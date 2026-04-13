El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz amenaza con detonar una guerra naval prolongada

Donald Trump ha ordenado imponer un segundo cerrojo al estrecho de Ormuz. Impedir que lo atraviesen barcos para cargar petróleo en Irán. Un movimiento que permite a Estados Unidos reequilibrar la balanza estratégica. Hasta ahora, la República Islámica tenía la llave de la vía marítima y, con ella, el control de una auténtica "bomba económica" global. Pero la implementación de ese bloqueo por parte de Estados Unidos está cargada de incógnitas y riesgos militares.

La orden del presidente insta a la Armada estadounidense a aplicar un bloqueo desde este lunes 13 de abril a las 16.00. "El bloqueo se aplicará de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes del golfo Arábigo y del golfo de Omán", explica el comunicado del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). "Las fuerzas de CENTCOM no impedirán la libertad de navegación de los buques que transiten por el estrecho de Ormuz con destino a puertos no iraníes o procedentes de ellos".

Así, si Irán durante 40 días solo ha permitido el tránsito de navíos propios y algunos de naciones amigas (China, India o Pakistán), ahora Estados Unidos promete impedir estos tránsitos, mientras garantiza el de las naciones aliadas (Reino Unido, Francia o Alemania, por ejemplo).

Mapa de las Fuerzas Armadas iraníes de las zonas minadas del estrecho de Ormuz / .

Se establece así un doble bloqueo: o todos o ninguno. Irán no podrá beneficiarse de los ingresos petroleros y su economía, eventualmente, se resentirá. Además, sus socios, sobre todo los países asiáticos, se verán impelidos a presionar a Teherán para que reabra el estrecho.

"La Armada estadounidense puede imponer ese 'contrabloqueo' en el estrecho de Ormuz. Desde el punto de vista operativo, es mucho más fácil que mantener el estrecho abierto por la fuerza. Esta maniobra supone una carga importante para la economía iraní, ya muy dañada por la guerra", opina para EL PERIÓDICO Boaz Atzili, profesor de Política Exterior y Seguridad Global de la Universidad de Washington. "Pero la cuestión es qué parte es más vulnerable a la prolongación de este doble bloqueo. Y no está claro que sea Irán. Teherán podría decidir volver a escalar y reanudar sus ataques con misiles y drones contra los Estados del Golfo, lo que llevaría a una reanudación de la guerra a gran escala. También puede haber desacuerdos internos dentro de Irán sobre hasta qué punto conviene ceder, lo que podría limitar la capacidad de los negociadores para hacer concesiones".

Qué se necesita para llevar a cabo un bloqueo

A menudo, el mero anuncio es suficiente para impedir el tránsito. Este domingo, al conocerse el anuncio de Trump, dos petroleros paquistaníes que se dirigían a cargar en los puertos de Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se han dado media vuelta para regresar ante un riesgo que consideraron inasumible.

Pero si realmente lo quiere llevar a cabo contra los navíos que se aventuren a tratar de romperlo, necesita una formidable fuerza aérea y naval, y arriesgar mucho.

Dispone en la zona del Grupo de Combate del portaviones Abraham Lincoln, situado en el mar Arábigo. Dos de los buques de la formación, el USS Frank E. Petersen y el USS Michael Murphy, cruzaron el estrecho de Ormuz este fin de semana por primera vez desde el inicio del conflicto, según el Pentágono, algo que Irán niega.

"Van a necesitar muy buena inteligencia naval. Parece sencillo, pero no lo es: tienes que saber qué buque ha cargado en qué puerto, comprobar que no le han cambiado el nombre al salir y poder seguirle la pista", explica a EL PERIÓDICO el experto Yago Rodríguez, director de The Political Room. "Luego hace falta una buena ciberinteligencia que apoye esa inteligencia naval, porque Estados Unidos no solo quiere interceptar barcos iraníes, sino también los que hayan pagado el peaje a Irán. Para eso hay que identificar a qué carteras de criptomonedas o a qué cuentas del Estado iraní se están haciendo esos pagos. Y eso exige una intervención ciber compleja".

Mapa de puertos iraníes.

Irán tiene una docena de puertos relevantes en la zona.

En el estrecho de Ormuz, el puerto iraní clave es Bandar Abbas, el gran nodo marítimo del país y el enclave que domina la costa norte del paso. En ese mismo entorno están también las islas iraníes de Qeshm y Hormuz, muy próximas al corredor marítimo.

En la costa iraní del golfo Pérsico o Arábigo, los principales puertos son Bushehr, Imam Jomeini, Khorramshahr, Abadan y la terminal petrolera de la isla de Jarg.

Más hacia el sureste, ya en el golfo de Omán, están Jask y Chabahar, este último el gran puerto oceánico iraní fuera del estrecho.

Abordar barcos en aguas internacionales

Estados Unidos puede dificultar mucho la navegación iraní, pero sostener un bloqueo real exige una misión militar de gran calibre, con muchos buques de guerra, reglas de enfrentamiento claras y la voluntad política de capturar o incluso hundir a los barcos que intenten saltarse el bloqueo, si los hubiera.

Trump acaba de amenazar con hundir a los barcos cargueros que violen el bloqueo, poniendo como ejemplo los ataques contra las presuntas narcolanchas iraníes.

Hundir un buque sería relativamente fácil: bastan aviación o misiles antibuque. Irán lo ha intentado con su lanzamiento de misiles contra varios buques en el estrecho, para hacer valer sus amenazas de que atacaría a los que pasaran sin permiso. ¿Hará Estados Unidos lo mismo, dañar algún barco desde puertos iraníes para mandar el mensaje?

Archivo - Imagen por satélite tomada por la NASA del estrecho de Ormuz / -/The Visible Earth/NASA/dpa - Archivo

"Lo difícil es la parte fina de la operación: abordar el barco, revisar la bitácora y los libros de a bordo, comprobar su ruta y tomar el control", explica Rodríguez. "Para eso hace falta mucho personal y muchas lanchas rápidas, o helicópteros para ciertos tipos de abordaje. Ahí está el reto para Estados Unidos. Irán sí tiene medios preparados para eso desde sus islas y con la Guardia Revolucionaria naval, pero Estados Unidos no dispone en la zona de una gran capacidad de abordaje desde lanchas. Y además está el problema de los buques que naveguen pegados a la costa, protegidos por misiles iraníes: en ese caso, solo podrías intentar el abordaje cuando salgan a aguas internacionales, por ejemplo al dejar atrás el mar territorial de Pakistán".

Además, el movimiento podría provocar que los hutíes de Yemen intentaran bloquear el otro estrecho que encapsula la Península Arábiga, el de Bab el Mandeb. En ese caso, el petróleo que bombea Arabia Saudí de este a oeste para evitar el bloqueo iraní se encontraría un nuevo bloqueo, y la situación de emergencia energética histórica de la que ha advertido la Agencia Internacional de la Energía se haría más onerosa para la economía global, que ya se enfrenta a un escenario de crisis severa.

"Aviso a Navegantes" en Ormuz

"Se facilitará información adicional a los marinos mercantes mediante un aviso formal antes de que entre en vigor el bloqueo", advierte el CENTCOM estadounidense en su anuncio de bloqueo naval. "Se recomienda a todos los navegantes que sigan las emisiones de los Avisos a los Navegantes y que contacten con las fuerzas navales estadounidenses en el canal 16 de puente a puente cuando operen en el golfo de Omán y en los accesos al estrecho de Ormuz".

Por otro lado, si pretende proteger a los mercantes aliados, la situación de riesgo es elevada también. Escoltar mercantes dentro de Ormuz significa meterlos en un corredor estrecho, expuestos a drones, misiles antibuque y minas, y convertir la protección del tráfico en una operación de alto riesgo diario, según un informe del prestigioso instituto militar británico RUSI.

Para que el bloqueo sea realmente eficaz, además, no basta con patrullar: habría que degradar de forma sistemática la capacidad marítima y costera de Irán. Ya han diezmado su Armada, pero destruir todas las plataformas desde las que Teherán puede atacar no es un objetivo operativo realista, según el citado think tank.

Además, ¿cuándo se podrá declarar el estrecho abierto? Esto no depende solo del anuncio de Washington. La situación solo habrá vuelto a la normalidad cuando las navieras y las aseguradoras recuperen la confianza suficiente para navegar por esas aguas.

Y eso, eventualmente, solo ocurrirá cuando acabe el conflicto.

El antecedente del bloqueo de Venezuela

Estados Unidos ya aplicó un bloqueo similar a Venezuela. Desplegó portaaviones, destructores, submarinos y otros buques militares en aguas del Caribe.

El 7 de enero de 2026, una operación conjunta de la Guardia Costera y fuerzas militares estadounidenses terminó con el abordaje e incautación del Marinera (antes llamado el Bella 1), un petrolero que navegaba con bandera rusa y estaba vinculado al comercio de crudo venezolano. Lo habían estado persiguiendo durante más de dos semanas por el Atlántico. El momento fue especialmente delicado porque había un submarino y otras unidades de la Armada rusa en la zona, aunque finalmente no se produjo un enfrentamiento.

El bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por Trump empieza este lunes / .

La cuestión es qué ocurriría si en lugar de un petrolero ruso se tratara de abordar uno chino, ya sea en aguas del estrecho de Ormuz, o de los contiguos golfo de Omán y mar Arábigo.

"Si empiezas a abordar buques que se dirigen a China, el riesgo es que Pekín decida escoltar a sus propios barcos", dice Yago Rodríguez. "La Marina china tiene base en Djibouti y podría optar por proteger ese tráfico con sus destructores, incluidos los Type 55. Ahí está una de las claves de la escalada: una operación de interdicción contra buques vinculados a Irán puede terminar implicando directamente a otra gran potencia naval".

La base naval en Yibuti es la primera instalación militar permanente de China en el extranjero. Está a la entrada del mar Rojo y muy cerca de Bab el Mandeb, el cuello de botella que conecta el golfo de Adén con la ruta de Suez.

La historia de la segunda mitad del siglo XX y del XXI es la del control estadounidense de los mares del mundo. Ha sido capaz de proyectar fuerza gracias a sus 11 portaaviones y a la mayor Armada del mundo en número de buques y en avances tecnológicos para sustentarla.

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Al prometer el control del estrecho de Ormuz, Estados Unidos ha elevado la apuesta. Si no consigue evitar el tránsito de buques o recibe muchos golpes de los misiles iraníes, esa imagen de policía de los mares se vería en entredicho, y países rivales como China tomarían nota, por ejemplo para sus intereses estratégicos hacia la unificación y control de la isla de Taiwán.