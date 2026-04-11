EEUU e Irán se citan en Pakistán para una precaria negociación de paz entre dudas sobre el alto el fuego

Estados Unidos e Irán se dan cita este sábado en Pakistán para lanzar un nuevo proceso de negociación que ponga fin a las hostilidades y devuelva la libre navegación al paso de Ormuz, en medio de las líneas rojas mutuas y de las dudas sobre el alcance del alto el fuego pactado 'in extremis' cuando expiraba el ultimátum dado por Donald Trump para arrasar con la infraestructura civil iraní y sus amenazas de "borrar una civilización".

Cuarenta días después de la guerra lanzada por Washington y Tel Aviv, las negociaciones en Islamabad vuelven a poner sobre la mesa las discrepancias entre las partes y sacan a la luz las desconfianzas mutuas, toda vez que Estados Unidos e Israel ya atacaron por sorpresa en medio de varias rondas de negociaciones para un acuerdo nuclear con Irán a finales de febrero.

La delegación estadounidense está encabezada esta vez por el vicepresidente, JD Vance, quien antes de viajar a Pakistán ha señalado que hay "directrices claras" de Trump sobre cómo negociar con Teherán y ha advertido a la parte iraní que no trate de "engañar" a Washington, con la amenaza velada de que retomará la ofensiva contra la República Islámica y de que el alto el fuego pactado con Teherán se trata de una "tregua frágil".

Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha condicionado el comienzo de las negociaciones al levantamiento de sanciones y a la extensión de la tregua a Líbano.

Escollos

La mesa de negociación en Islamabad tiene un equilibrio muy precario puesto que las líneas rojas y las condiciones mutuas dificultan que haya una base mínima para dar pasos adelante en las conversaciones.

Mientras que Estados Unidos se ha propuesto que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y aduce que esto forma parte del alto el fuego, Irán recalca que el primer paso de Washington debe ser levantar las sanciones y garantizar la extensión de la tregua a Líbano, después de que el Ejército israelí haya recrudecido la ofensiva contra el país vecino y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se niegue a parar los ataques, aduciendo que está en una campaña contra a la milicia chií de Hezbolá, pese a aceptar sentarse a negociar próximamente con las autoridades de Líbano.

Trump exige abrir el estrecho de Ormuz al tránsito naval como condición para la tregua de dos semanas que permitió el diálogo. Pero su prioridad en Islamabad es asegurar que la república islámica no tenga una arma nuclear. "Nada de arma nuclear. Eso es 99%" de la negociación, afirmó Trump.

Golpes en el Líbano

Israel, por su parte, descarta negociar un alto el fuego con Hezbolá cuando mantenga conversaciones con el gobierno del Líbano la próxima semana en Washington, declaró este viernes el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, emisario para esas negociaciones.

Los embajadores de Israel y Líbano mantuvieron conversaciones para organizar las reuniones de la semana que viene en el Departamento de Estado.

Los gobiernos de ambos países, que nunca han tenido relaciones diplomáticas formales, van a "iniciar negociaciones de paz", informó Leiter. "Israel se negó a negociar un alto el fuego con la organización terrorista Hezbolá, que sigue atacando a Israel y es el principal obstáculo para la paz entre ambos países", afirmó en un comunicado.

El ejército israelí lanzó ataques masivos y una invasión terrestre de Líbano tras atacar Irán el 28 de febrero, en respuesta al lanzamiento de cohetes contra Israel por parte de Hezbolá, un movimiento musulmán chiíta respaldado por Irán.