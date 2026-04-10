Nuevo choque
Netanyahu acusa a España de librar "una guerra diplomática" contra Israel
El primer ministro israelí expulsa a los representantes españoles del organismo para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza
Redacción
Jerusalén
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, acusó este viernes a España de "librar una guerra diplomática" contra su país, por lo que ordenó expulsar a los representantes españoles del Centro de Coordinación Cívico-Militar (CMCC, por su siglas en inglés) para la supervisión del alto el fuego en la Franja de Gaza.
"Quien ataque al Estado de Israel en lugar de a los regímenes terroristas, quienquiera que haga esto, no será nuestro socio en el futuro de la región", afirmó en un vídeomensaje. "No estoy dispuesto a tolerar esta hipocresía ni esta hostilidad. No permitiré que ningún país libre una guerra diplomática contra nosotros sin pagar un precio inmediato por ello".
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