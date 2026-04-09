Reunión en la Casa Blanca
Rutte asegura que llamó "papi" a Trump por un malentendido de traducción
"Papi (Trump) a veces tiene que usar un lenguaje fuerte para hacerlos parar", afirmó el secretario general de la OTAN en relación a Israel e Irán
EFE
El secretario general de la OTAN, el neerlandés Mark Rutte, explicó este jueves que su polémico comentario del año pasado, en el que se refirió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como "daddy" ("papi"), se debió a un malentendido de traducción al inglés.
Durante un foro en Washington, Rutte fue preguntado si sigue considerando a Trump como su "papi" después la reunión que tuvieron el miércoles en la Casa Blanca, en la que el mandatario expresó su decepción con los aliados de la OTAN por su falta de implicación en la guerra de Irán.
"Sobre lo de 'daddy', fue un problema de idioma", respondió Rutte, quien se tomó la pregunta con humor.
El episodio ocurrió durante una reunión de ambos en La Haya en junio del año pasado. Mientras Trump opinaba que Israel e Irán eran "como dos niños en el patio de la escuela; pelean fuerte, y luego se detienen", Rutte lo interrumpió para decir: "Y entonces papi (Trump) a veces tiene que usar un lenguaje fuerte para hacerlos parar".
Rutte explicó este jueves que no se estaba refiriendo a Trump somo su "papi": "En neerlandés, la traducción de 'padre' sería 'daddy'. Así que le dije: 'Sí, a veces daddy tiene que enfadarse'. No lo estaba llamando 'mi padre', pero claro, daddy tiene una connotación especial y ahora tengo que vivir con eso el resto de mi vida", señaló entre risas.
El secretario general añadió que el hecho se volvió viral porque Trump lo tomó con humor e "hizo camisetas".
"Así ocurre cuando no eres un hablante nativo: cometes errores. Pero fue divertido, y por eso me cae bien (Trump)", concluyó.
Los críticos de Rutte interpretaron su comentario como una muestra inapropiada de adulación hacia el presidente estadounidense.
Trump ha intensificado recientemente sus críticas contra la OTAN por la negativa de los aliados a sumarse a una coalición militar destinada a desbloquear el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses.
Tras la reunión con Rutte el miércoles, Trump volvió a arremeter contra la OTAN, acusándola de no haber "estado allí" cuando Washington la necesitaba.
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