Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump amenaza con ofensiva mayor si fracasa el acuerdo con Irán

Starmer aborda con el príncipe Bin Salman la seguridad en Ormuz y el refuerzo de la cooperación en defensa

El primer ministro británico, Keir Starmer, y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, han celebrado este miércoles una reunión en Yeda, la ciudad más grande de la provincia saudita de La Meca, donde han abordado cuestiones como la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz y la "confianza" para transitar por él, así como la cooperación en materia de defensa y comercio.

Tras poner en valor la tregua de dos semanas de Estados Unidos e Irán, anunciada este martes, Starmer ha reivindicado la importancia de convertirla en una "paz duradera", según ha señalado la oficina del primer ministro en un comunicado difundido tras el encuentro bilateral.

A su vez, el mandatario británico ha abogado por seguir trabajando en la reapertura del estrecho de Ormuz, algo para lo cual ha aludido a los "esfuerzos" que está realizando Reino Unido en aras de reunir a los socios con objeto de acordar y planificar las medidas prácticas necesarias para que los buques tengan la confianza suficiente para atravesar el estrecho.