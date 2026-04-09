Coloquio en el CIDOB
André Denk, director de la Agencia Europea de Defensa: "La UE necesita asumir más responsabilidad en su propia seguridad y reducir la dependencia de EEUU"
El general alemán destaca la dificultad de coordinar a los Estados miembros, pero destaca la evolución positiva en los últimos años e insta a superar la "significativa dependencia" de la industria militar de EEUU
Los retos geopolíticos del actual orden mundial, que muchos califican de desorden, deben empujar a la Unión Europea (UE) a "asumir más responsabilidades en su propia seguridad" y a reducir la "significativa dependencia" respecto de la industria militar de EEUU, una potencia que bajo el Gobierno de Donald Trump está despreciando y amenazando las alianzas forjadas tras la Segunda Guerra Mundial. Este ha sido el principal mensaje que ha transmitido este jueves en Barcelona André Denk, director ejecutivo de la Agencia Europea de Defensa, durante un desayuno infomativo organizado por el 'think tank' CIDOB.
"La seguridad y la defensa ya no son asunto de otros, son de todos. Europa necesita asumir más responsabilidad en su propia seguridad. No de forma aislada ni subordinada, sino junto a sus socios", ha subrayado Denk, que ha sido presentado por el que fue hasta hace poco su jefe, el ex alto representante de Política Exterior y de Seguridad Común de los Veintisiete y hoy presidente del CIDOB, Josep Borrell. Y para lograr este objetivo, el general alemán ha detallado que son necesarias "tres cosas": fuerzas armadas "más fuertes", una base industrial "más resiliente" y una cooperación entre Estados miembros "más profunda".
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