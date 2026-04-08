Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Ucrania cifra en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes en el sur del país

Las autoridades ucranianas han cifrado en nueve los muertos por los ataques rusos de este martes sobre varias localidades del sur del país, entre ellas Nikopol, donde un dron ha impactado en un autobús, matando a cuatro personas.

"En el sur, los rusos han sembrado el terror contra la población local pacífica", ha denunciado el portavoz de las Fuerzas Defensa del Sur, Vladislav Voloshin, que a su vez ha destacado que al menos estos ataques han dejado 49 heridos. "Esta es la cifra más alta de los últimos tiempos", ha remarcado.

Voloshin ha detallado que los ataques han estado cayendo en las provincias de Dnipropetrovsk, Odesa, Zaporiyia --donde se ha registrado la muerte de una persona-- y Jersón, en donde un proyectil ruso ha matado a otras cuatro.