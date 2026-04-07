Las amenazas de Trump a Irán y al resto del mundo

Las amenazas del presidente de EEUU, Donald Trump, son la nota dominante de sus intervenciones públicas. Monstruo mediático y ejemplo máximo del matonismo internacional, el prepotente Trump ha logrado sembrar la actualidad de ultimátums aderezados de amenazas fuera de tono generalmente con dedo enhiesto e impertinente. Soberbia respaldada por el poderío armamentístico de EEUU. La amenaza es para Trump recurso existencial, su método recurrente para lograr objetivos. Y su posición privilegiada y hasta los atentados eludidos han reforzado en su interior las ínfulas de que es el elegido de dios para hacer lo que le de la gana. Y el problema es que su petulancia está arropada por bombas, por lo que su endiosamiento es aterrador.

Aquí sus últimas amenazas:

Irán y la muerte anunciada de una civilización

Un día después de anunciar que atacará centrales eléctricas, puentes e instalaciones energéticas, Trump ha dicho:"Toda una civilización morirá esta noche". "No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá". "Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás".

Las amenazas contra Irán

"El país entero (Irán) puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", aseguró el republicano en una comparecencia ante los medios en la sala de prensa de la Casa Blanca.

"Tenemos un plan. Todos los puentes los vamos a destruir. Vamos a demoler completamente todas las centrales eléctricas. Podremos hacer eso en menos de cuatro horas. Van a tardar 100 años en reconstruir su país. Si aceptan la paz tardarán 20 años".

"Vamos a dar hasta mañana, y después de eso volverán a la edad de piedra". "La gente ha estado viviendo en el infierno".

"Todas las centrales eléctricas de Irán quedarán fuera de servicio, ardiendo, explotando y sin poder ser utilizadas de nuevo"

La rendición de Irán

"Tenemos que llegar a un acuerdo que sea aceptable para mí, y parte de ese acuerdo será que queremos libre circulación de petróleo y de todo lo demás". "Si acaso será EEUU el que debería imponer peajes para el paso por el estrecho de Ormuz, no Irán". "Soy sobre todo un empresario", "me quedaría con el petróleo de Irán".

La OTAN y la ayuda militar de otros países

"La OTAN no ha estado a la altura, la OTAN debería avergonzarse de sí misma". "No necesitamos a la OTAN, Rusia nos teme a nosotros". "De EEUU depende la paz en Corea del Sur, en Japón o en Australia".

En sus críticas a Corea del Sur por no ayudarles en la guerra: "Tenemos desplegados a 45.000 soldados en Corea del Sur para protegerles de Corea del Norte y más concretamente de Kim Jong-un, con quien me llevo muy bien. Dijo cosas muy buenas de mí. Solía llamar retrasado mental a Joe Biden. Era muy salvaje contra Biden".

Contra la libertad de prensa

Trump amenazó con encarcelar a un periodista por publicar filtraciones sobre el operativo de rescate de un aviador militar en Irán del pasado fin de semana. El mandatario no desveló la identidad del periodista y le instó a que revelara la identidad de su fuente, advirtiendo de que su Gobierno está "buscando" al redactor. "Vamos a encontrar quién fue, es seguridad nacional, y la persona que hizo el reportaje irá a la cárcel si no lo dice", dijo Trump.

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España, en el objetivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado en varias ocasiones con "cortar todo el comercio con España" después de que el Gobierno español haya liderado las posiciones críticas contra el ataque a Irán. España anunció que no permitiría que Washington utilizase las bases de Morón y Rota en su ofensiva contra Irán. La reacción de Trump fue esta: "España ha sido terrible, así que vamos a cortar todo comercio con ellos. No queremos tener nada que ver con ellos". Trump remarcó que "podría parar todos los negocios relacionados con España" por la vía de los embargos, por la oposición de España a elevar su aportación a la OTAN hasta el 5% del PIB propuesto por Trump.