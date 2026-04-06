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Guerra en Oriente Próximo
Irán denuncia que Israel y EEUU han bombardeado el mayor yacimiento de gas del mundo
EFE
Teherán
Las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, en el suroeste de Irán, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, han sido alcanzadas este lunes por un ataque aéreo israelí-estadounidense, informaron medios iraníes.
“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.
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