Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia rechaza un ataque de 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país

Las defensas antiaéreas rusas derribaron la pasada noche 50 drones ucranianos sobre cuatro regiones del país, el mar Negro y el mar de Azov.

"Entre las 23:00 (hora Moscú) del 5 de abril y las 07:00 del 6 de abril los sistemas de defensa antiaérea interceptaron 50 drones de ala fija", informó el Ministerio de Defensa a través de Telegram.

Las autoridades concretaron que los vehículos aéreos no tripulados fueron abatidos en las regiones de Bélgorod, Briansk, Rostov y Krasnodar.