Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Hungría acusa a Ucrania de preparar un sabotaje contra un gasoducto serbio-húngaro y Kiev lo niega

El Gobierno húngaro acusó este domingo a Ucrania de preparar un sabotaje contra el gasoducto que lleva gas ruso a Hungría a través de Serbia, después de que las autoridades de este último país dijeran haber hallado explosivos cerca de la infraestructura. "Este intento de atentado terrorista se inscribe perfectamente en una serie de acciones con las que los ucranianos intentan constantemente cortar el suministro de gas y petróleo desde Rusia a Europa", afirmó el ministro magiar de Exteriores, Péter Szijjártó, en un vídeo publicado en redes sociales tras participar en una sesión extraordinaria del Consejo de Defensa.

Sin embargo, Ucrania aseguró que no tiene nada que ver con los dos paquetes de explosivos. "Rechazamos categóricamente los intentos de vincular falsamente a Ucrania con el incidente de explosivos encontrados cerca del gasoducto TurkStream en Serbia.