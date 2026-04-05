La sombra de Duguin es alargada en Brasil: el apoyo a Putin une a la ultraderecha y la izquierda de Lula

La Escola Superior de Guerra (ESG) de Brasil ocupa un luminoso edificio de tres plantas en uno de los rincones más privilegiados de Río de Janeiro. Formando parte del complejo de la fortaleza de Sao Joao, un conjunto de construcciones defensivas que protege la bahía de Guanabara, sus muros de color blanco inmaculado contrastan fuertemente con el tono marronáceo y verde intenso del Pan de Azúcar, el peñasco de granito y cuarzo símbolo de identidad de la metrópolis carioca. La institución educativa depende del Ministerio de Defensa y, según se lee en su memoria histórica, fue fundada en 1949, al poco de acabar la Segunda Guerra Mundial, por un grupo de oficiales brasileños liderados por el mariscal Cesar Obino, convencidos de que el país debía convertirse "en una gran potencia".

Ocho décadas después, las aspiraciones geopolíticas de Obino han sido recogidas y reformuladas por Aleksándr Duguin, uno de los pensadores más influyentes de la Federación Rusa bajo el mandato de Vladímir Putin. Con un discurso destinado a elevar el papel de Brasil en un mundo que define como "multipolar", lejos de la influencia de EEUU y Europa, las teorías del pensador ruso han alcanzado aquí un elevado grado de penetración gracias a esta y a otras instituciones académicas brasileñas. Y ello, pese a que en parte importante del planeta son descritas como portadoras de ideas genocidas, en particular respecto a Ucrania, cuya existencia el teórico radical considera una aberración histórica.

"El pensamiento de Duguin ejerce una importante influencia en el mundo académico de Brasil", corrobora a EL PERIÓDICO Cristina Tardáliga, periodista, investigadora y fundadora de 'Lupa', primer portal que combate la desinformación en Brasil. Bernardo Almeida, analista free lance basado en Río de Janeiro, constata incluso la existencia de una "red oculta" inspirada en el "trabajo académico y la filosofía política del teórico de ultraderecha ruso", cuyo impacto "se siente en las esferas del país".

Ejemplos no faltan. En junio de 2023, un año y medio tras el inicio de la invasión de Ucrania, Duguin generó una enorme polémica cuando publicó en 'Cadernos de Estudios Estrategicos', la revista oficial del ESG, un artículo titulado 'El segundo muro, la semiperiferia y el Estado-civilización en la teoría del mundo multipolar', donde defendía la necesidad de crear un polo latinoamericano independiente de Washington que debía girar en torno a la alianza de los BRICS. Ese mismo año, la embajada de EEUU intervino para que fuera cancelada una conferencia online del pensador ruso bajo los auspicios de la ESG.

De acuerdo con el diario 'Folha de São Paulo', Duguin ha estado en al menos dos ocasiones en Brasil, una de ellas en 2014, el año de la anexión de Crimea, para participar en un seminario sobre Julius Evola, uno de los teóricos del neofascismo italiano. Capaz de entender sin problemas el portugués, el analista Almeida contabiliza hasta seis instituciones universitarias con conexiones académicas con el pensador ruso, incluyendo la Universidade de São Paulo, número uno en el ránking de instituciones universitarias brasileñas y la Universidade Estadual do Rio de Janeiro, además de la mencionada ESG.

La penetración de las ideas de Duguin en Brasil creó el marco ideológico que permitió en 2019 la llegada a la presidencia del ultra Jair Bolsonaro, opinan algunos analistas. Su triunfo en las presidenciales de 2018 es un acontecimiento en el que un especialista local en injerencias rusas que prefiere el anonimato identifica "grandes paralelismos con la aparición de otros líderes como Viktor Orbán en Hungría o Calin Georgescu (finalmente vetado, NDR) en Rumanía". "Todos salieron de la nada", puntualiza.

La influencia de Duguin a nivel académico en Brasil se complementa con las acciones de movimientos derechistas radicales, como 'Nova Resistencia' o 'Frente Sol da Patria', grupos afines, que difunden sus teorías en las redes sociales con gran impacto. Sus entrevistas y artículos en la prensa local tienen gran eco, y muestran la enorme importancia que tiene Brasil para los planes del Kremlin en Latinoamérica. "La era de los BRICS apenas ha comenzado; Brasil debe desempeñar un papel protagonista en la unificación de la vasta región latinoamericana independiente de EEUU y Occidente", escribió en la revista Enosmi.

Emisión de Spútnik Radio Brasil con Aleksándr Duguin, teórico acusado de ideas genocidas contra Ucrania, como invitado desde Rusia. . / Spútnik Radio Brasil

Es precisamente la pertenencia a los BRICS, asociación multinacional fundada en 2009 y cuyos objetivos iniciales de integración económica han ido mutando hacia la geopolítica, para autoerigirse en "representante" del Sur Global y "alternativa" a la UE y EEUU, el mínimo común denominador político en Brasil ante al elevado grado de polarización entre izquierda y derecha. En otras palabras: la orientación de la política exterior del país, y en particular la posición del Gobierno respecto a la guerra de Ucrania, sobre el papel neutral aunque en la práctica escorada hacia Moscú, constituye uno de los escasos nexos de unión en la clase política y la ciudadanía.

En la izquierda, el artífice del acercamiento a Moscú se llama Celso Amorim, ministro de Asuntos Exteriores en dos ocasiones, ministro de Defensa bajo la presidencia de Dilma Rousseff y en la actualidad asesor del presidente Luis Inácio 'Lula' da Silva para asuntos internacionales. Con 83 años, y marcado por el intervencionismo estadounidense en Latinoamérica durante la guerra fría del siglo XX y el pensamiento de la izquierda latinoamericana de los 70, Amorim defiende en su libro 'Brasil em um mundo multipolar' que, en política exterior, su país debe mantener su "tradición de independencia" en este periodo denomina como de transición hacia el "mundo multipolar".

Celso Amorim, durante una de sus visitas a Moscú en 2025. / Redacción

En la guerra de Ucrania, esta visión se ha materializado en una gran proximidad con el Kremlin, como lo demuestran las múltiples visitas del propio Amorim a Moscú, en detrimento de la única ocasión en que ha viajado a Kiev, o en controvertidas votaciones de su delegación en la ONU en resoluciones críticas con Rusia. En otoño de 2022, Brasil se abstuvo en el Consejo de Seguridad ante un texto que condenaba los referéndums ilegales de anexión en las zonas ocupadas de Ucrania, e hizo lo propio en abril de ese año cuando se votó en la Asamblea General la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. En mayo, el presidente Lula fue el único líder de una democracia en asistir a las celebraciones del 80º aniversario de la Victoria de la URSS sobre la Alemania nazi, compartiendo cartel con el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, el cubano Miguel Díaz-Canel o el chino Xi Jinping, además del anfitrión Putin.

El presidente de Brasil Lula da Silva, se entrevista con Vladímir Putin en Moscú en mayo de 2025. / Maxim Shemetov / Efe

En la vida diaria de Río de Janeiro y otras ciudades, los medios y la influencia del Kremlin se vislumbran por doquier. Aunque la cadena gubernamental de propaganda rusa RT no tiene sección en portugués, el papel que juega esta televisión en otras regiones de Latinoamérica lo ejerce aquí la agencia Spútnik, con grandes instalaciones en Río de Janeiro, abriendo el pasado año una emisora de noticias de 24 horas. "Es prestigioso entre los académicos ser citado por Spútnik", constata la experta Tardáliga. En opinión de su colega brasileño que prefiere el anonimato, la enorme penetración mediática rusa se remonta al año 2007, de la mano, no solo de Spútnik, sino de medios como 'Russia Beyond the Headlines' o 'Rússia hoje', que se ofrecían como suplemento en diarios consolidados de gran tirada como 'Jornal do Brasil' o 'Folha de São Paulo' hasta mucho después de consumada la anexión de Crimea. "La propaganda que se vertía en estos suplementos era inquietante", subraya.

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Al igual que en toda Latinoamérica, Rusia mantiene una nutrida embajada en Brasilia, y potentes consulados en São Paulo y Río de Janeiro, cuyos funcionarios y trabajadores parecen sentir que gozan de un amplio margen de acción. En esta última sede consular, incluso se produjo un incidente que circuló por las redes sociales, cuando un miembro de la seguridad salió del recinto y golpeó a una manifestante que protestaba en el exterior contra la invasión de Ucrania.

Las importaciones de hidrocarburos rusos estimulan los vínculos con el Kremlin Las ideas que han escorado a Brasil hacia Moscú han venido acompañadas en los últimos años de la economía. La guerra de Ucrania ha convertido Brasil en uno de los principales consumidores de petróleo ruso, por detrás tan solo de China, la India y quizás Turquía. Sin embargo, a diferencia del caso indio o chino, no se trata de crudo, sino de petróleo refinado, en particular diésel. Si en 2021, un año antes del inicio de la guerra, el valor de las importaciones de energía originadas en Rusia ascendió a 95 millones de dólares, en 2024 dicha cifra se multiplicó por 72 y alcanzó la friolera de 6.890 millones de dólares. Solamente en junio de 2025, el país de Putin vendió hidrocarburos por 485 millones de dólares. En el periodo entre enero y octubre de 2024, el volumen de importaciones relacionadas con el petróleo ruso se incrementó un 40% en comparación con el ejercicio anterior. El país latinoamericano se beneficia de un descuento de entre 10 y 15 dólares por barril en comparación con otros proveedores, lo que lo hace muy atractivo para los consumidores.