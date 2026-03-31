Trump insta a los países europeos a ir al estrecho de Ormuz a conseguir su propio petróleo: "No les ayudaremos más"

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pedido a los países que se han negado a unirse a su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz: "Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", insistió en un post en Truth Social. "A todos esos países que no pueden conseguir combustible de aviación por (el cierre del) estrecho de Ormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia: Primero, compren (petróleo) de Estados Unidos, tenemos de sobra; y número dos, encuentren un poco de coraje tardío y vayan al estrecho y TÓMENLO", han asegurado Trump este martes en la red social.

Trump ha sugerido que Estados Unidos no tiene interés en abrir el estrecho de Ormuz, que Teherán ha cerrado al importante tráfico marítimo desde el golfo Pérsico, porque está menos expuesto al crudo que viene de esa región. "Irán ya ha sido esencialmente aniquilado. Lo más complicado ya está hecho. Id a por vuestro petróleo", recomendó Trump, en un mensaje que puede leerse como una advertencia también a sus aliados de la OTAN o en Asia, cada vez más afectado por la detención de flujo de petróleo, gas licuado y otras materias primas esenciales desde Oriente Medio.

"Tienen que aprender a luchar por ustedes mismos. Los Estados Unidos de América no van a estar ahí para ayudarles más, del mismo modo que no estuvieron disponibles cuando los necesitamos nosotros", lamentó Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, recordó este lunes que la reapertura del estrecho de Ormuz no es parte de los objetivos principales de la ofensiva militar de más de un mes contra Irán, que Washington lleva a cabo conjuntamente con Israel, ya que la prioridad es acaba con la capacidad naval, de misiles y de desarrollo nuclear del régimen de Teherán.

Trump ha reiterado varias veces que Estados Unidos no satisface la mayor parte de sus necesidades energéticas del golfo Pérsico y pese a que fue él quien decidió junto con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, iniciar esta guerra contra Irán, corresponde ahora al resto de países la compleja y arriesgada tarea de forzar militarmente la reapertura del estrecho de Ormuz.

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Irán ha cerrado el estrecho de Ormuz con ataques a petroleros y solo ha permitido el paso de algunos buques cisterna cerca de sus costas como táctica para ejercer presión económica mundial durante el conflicto, lo que ha llevado al barril de petróleo a superar los 100 dólares y poner al mundo al borde de una crisis económica y energética sin precedentes.