Guerra en Oriente Medio
Irán anuncia ataques a empresas estadounidenses en Oriente Medio como Apple y Google
La Guardia Revolucionaria iraní advierte a los empleados de las compañías que califica de "terroristas espías” que se alejen de sus puestos de trabajo
EFE
La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.
"Las principales instituciones implicadas en operaciones terroristas serán objetivos legítimos para nosotros”, indicó este cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.
La Guardia Revolucionaria afirmó que atacará las oficinas de las tecnológicas estadounidenses a partir del miércoles 1 de abril a las 20:00 hora local iraní (16:30 GMT).
“Se recomienda a los empleados de estas instituciones que, para preservar sus vidas, se alejen inmediatamente de sus lugares de trabajo”, añadió.
Lista de 18 compañías
Tras ese mensaje público una lista de 18 empresas entre las que se encuentran Microsoft, Apple y Google, HP, Intel, Meta, IBM y Boeing.
Por otro lado, el Ejército de la República Islámica de Irán aseguró que atacó hoy con drones suicidas centros estratégicos y clave de comunicación, telecomunicaciones e industria de Siemens, Telecom y AT&T "del régimen asesino de niños" en el aeropuerto israelí de Ben Gurión y la ciudad de Haifa, en el norte de Israel.
Estados Unidos e Israel iniciaron una guerra contra La República Islámica el 28 de febrero que continúa a día de hoy con ataques diarios contra Irán, que ha respondido con bombardeos contra instalaciones estadounidenses en la región así como infraestructuras energéticas y el cierre del estrecho de Ormuz.
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