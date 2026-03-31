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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
Las fuerzas ucranianas contienen la ofensiva rusa al inicio de la primavera en duros enfrentamientos
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Rusia detiene a un agente de la inteligencia ucraniana
El Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) detuvo este martes a un agente de la inteligencia ucraniana que recopilaba informaciones sobre la ubicación de las tropas rusas en la región fronteriza de Bélgorod para posteriores ataques con misiles y bombas. "El FSB detectó y abortó en la región de Bélgorod las actividades ilegales de un agente de la inteligencia ucraniana, ciudadano de Ucrania nacido en 1990, implicado en espionaje en interés del enemigo", señaló el servicio de prensa del servicio, citado por TASS.
Ucrania y Bulgaria firman acuerdo de seguridad y tratan la diversificación de rutas de gas
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, firmó este lunes en Kiev con el primer ministro de Bulgaria, Andrey Gyurov, un acuerdo de seguridad por diez años, y trató con él la diversificación de rutas para transportar gas natural licuado (GNL) desde Grecia hacia el sureste y el centro de Europa, incluida Ucrania. El jefe de Estado ucraniano agradeció a Gyurov la visita y señaló que el acuerdo de seguridad prevé la continuidad del apoyo militar a su país. Durante la reunión ambos líderes abordaron la producción conjunta en el campo de la defensa, en particular de drones. "Quiero agradecerle el hecho de que hablamos sobre que Bulgaria utilizará el programa SAFE para dicha coproducción", dijo Zelenski en referencia al programa de la Unión Europea (UE) de compra conjunta de proyectos de defensa entre los Estados miembros.
Ucrania anuncia que empresas privadas ya participan en defensa antiaérea y han derribado drones enemigos
Las autoridades de Ucrania han señalado este lunes que el proyecto para integrar a empresas privadas en la defensa antiaérea del país ya está dando sus frutos y han derribado "varios drones enemigos" en la región de Járkov, limítrofe con Rusia. "El proyecto piloto lanzado por el Gobierno para involucrar al sector privado en el sistema de defensa aérea ya se está implementando y está dando sus primeros resultados", ha indicado el ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedorov, en un mensaje en redes en el que detalla que una de las empresas participantes en el proyecto "ya ha preparado su propio grupo de defensa antiaérea" y ha logrado derribar "varios drones enemigos".
Un ucraniano es detenido en Alemania bajo sospecha de espiar para Rusia
Un ciudadano ucraniano, identificado como Vitali M., fue detenido en Alemania bajo sospecha de espiar para Rusia, informó este lunes la Fiscalía General germana. Según un comunicado de la fiscalía, a Vitali M, se le imputa haber recolectado información desde noviembre de 2025 sobre un hombre que residía en Alemania y que al comienzo de la invasión rusa había luchado al lado del Ejército ucraniano. La fiscalía considera que esa actividad, realizada por encargo de los servicios secretos rusos, tenía como propósito preparar otras acciones contra la persona espiada.
Las fuerzas ucranianas comienzan a usar exoesqueletos en el frente
Los soldados ucranianos han comenzado a usar exoesqueletos en la primera línea del frente para reducir la fatiga y llevar a cabo tareas más rápidamente en un contexto en el que las tecnologías modernas continúan transformando el campo de batalla en el país invadido por Rusia. El 7º Cuerpo de Asalto Aerotransportado de las Fuerzas Armadas de Ucrania está desplegando en el frente esos dispositivos mecánicos portátiles que aumentan las capacidades humanas y alivian el esfuerzo físico, tras pruebas exitosas efectuadas por su 147ª Brigada de Artillería Separada en condiciones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la región oriental de Donetsk. "Con este exoesqueleto ayudamos a los militares a hacer sus tareas mejor y de manera más eficiente, a cansarse menos y a hacerlas más rápido", dijo a EFE Kirilo Titáev, de 30 años, sargento jefe de la unidad de vehículos aéreos no tripulados de la brigada, quien probó el dispositivo y observó su efecto en los artilleros.
Letonia se une al Tribunal Especial para investigar y juzgar la agresión contra Ucrania
Letonia se une al Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania como miembro fundador, según anunció el lunes la ministra letona de Asuntos Exteriores, Baiba Braže, en X. "Apreciamos profundamente el liderazgo de Letonia a la hora de promover la rendición de cuentas por el crimen de agresión de Rusia. El Tribunal Especial es un paso crucial hacia la justicia", escribió en la misma red social el jefe de la diplomacia ucraniana, Andrí Sibiga, al responder al anuncio de Braže, que el martes visitará Ucrania. El Tribunal Especial se creó en junio de 2025 en el marco del Consejo de Europa con el mandato de enjuiciar a altos dirigentes políticos y militares por el delito de agresión contra Ucrania.
Zelenski pide una tregua por la Pascua
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha hecho un llamamiento este lunes a una tregua con motivo de la Pascua y ha asegurado que Kiev está dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente contra "la dignidad y la soberanía" de Ucrania. "Apoyamos cualquier formato para poner fin a la guerra, siempre y cuando no se pierda la dignidad y la independencia de nuestro Estado. Un alto el fuego, en cualquier formato, incluyendo la parte energética. Estamos dispuestos a un alto el fuego para las vacaciones de Semana Santa", ha expresado en declaraciones ante los periodistas.
Rusia desmiente a algunos líderes europeos y descarta una movilización general en su Ejército
El Kremlin ha descartado este lunes que se esté planeando una movilización general para reforzar su presencia militar en Ucrania, después de que varios países europeos alertaran de estas supuestas pretensiones de Rusia, a fin de reemplazar las bajas y preparar una nueva ofensiva a gran escala tras el fin del invierno. "Este tema no está en la agenda", ha zanjado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, al responder una pregunta sobre unas últimas declaraciones del presidente de Finlandia, Alexander Stubb, sobre este asunto, según recoge la agencia TASS.
Zelenski insiste en su disponibilidad a cualquier tipo de alto el fuego con Rusia
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, insistió este lunes en que está dispuesto a declarar cualquier tipo de alto el fuego que acepte también Rusia. "Recuerden que nosotros estamos listos para cualquier tipo de alto el fuego bueno. Alto el fuego total. Alto el fuego energético. De seguridad alimentaria, energética. Por mar y aire…", declaró el presidente ucraniano en un mensaje de voz enviado al grupo de WhatsApp que comparte con los periodistas que cubren la actualidad de Ucrania.
Ataques ucranianos dañan una planta metalúrgica en una zona de Lugansk anexionada por Rusia
Las instalaciones del combinado metalúrgico de Alchevsk, en la anexionada región ucraniana de Lugansk, resultaron gravemente dañadas tras un ataque de drones lanzado por el Ejército de Ucrania, según informó hoy el gobernador prorruso de este territorio, Leonid Pásechnik. "El equipamiento industrial recibió daños parciales. Tres empleados de la fábrica resultaron heridos, uno de ellos se encuentra grave en cuidados intensivos", escribió en MAX, el Telegram ruso.
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