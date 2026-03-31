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Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump insiste que hay "conversaciones serias" con un nuevo régimen iraní

Los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto se reúnen por segundo día en Islamabad para coordinar una estrategia de desescalada

Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes, este lunes en Teherán.

Un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes, este lunes en Teherán. / EFE

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

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