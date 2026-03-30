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Guerra en Oriente Próximo

La OTAN intercepta por cuarta vez un misil iraní en el espacio aéreo de Turquía

El Ministerio turco no especifica la región, ni cuál podría haber sido su objetivo

Imagen de archivo de un misil.

Imagen de archivo de un misil. / Chen Junqing / Xinhua News / ContactoPhoto

EFE

Estambul

El Ministerio de Defensa de Turquía informó este lunes de que un misil lanzado desde Irán fue derribado por sistemas defensivos de la OTAN al penetrar el espacio aéreo turco, en el cuarto episodio de este tipo desde que comenzó la guerra en Irán hace un mes.

"Un misil balístico disparado desde Irán y que entraba en espacio aéreo turco fue interceptado por defensas aéreas y antimisiles de la OTAN desplegadas en el Mediterráneo oriental", señala un comunicado del Ministerio turco.

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La nota no especifica la región en la que el misil fue interceptado ni cuál podría haber sido su objetivo.

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