Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Estados Unidos tiene más de 50.000 efectivos desplegados en Oriente Medio

Irán endurece sus advertencias contra Estados Unidos ante un posible ataque terrestre de Washington, mientras continúa sus ofensivas con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en Oriente Medio y el territorio israelí. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Teherán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Trump contempla "tomar el petróleo" de Irán El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su preferencia en el conflicto con Irán sería “tomar el control del petróleo” del país y dejó abierta la posibilidad de apoderarse de la isla de Jarg, principal terminal de exportación iraní, en medio de la escalada bélica en Oriente Medio. Además, el mandatario estadounidense aseguró que Teherán permitirá el paso de 20 buques petroleros a través del estrecho de Ormuz como un "regalo" y "señal de respeto" a EEUU.

Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazan el proyecto de ley israelí de pena muerte Los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Reino Unido e Italia rechazaron este domingo el proyecto de ley que se podría aprobar esta semana en el Parlamento israelí (Knéset) para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato. "La pena de muerte es una forma de castigo inhumano y degradante, carente de cualquier efecto disuasorio. Por consiguiente, nos oponemos a la pena de muerte en todos los lugares y bajo cualquier circunstancia. El rechazo a la pena de muerte es un valor fundamental que nos une", señaló el Gobierno francés, en el comunicado conjunto.

Ministro israelí a Sánchez: "Nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel" El ministro de Exteriores de Israel, Gideon Saar, afeó este domingo al presidente español, Pedro Sánchez, que criticara la actuación de la policía israelí contra el jefe de la Iglesia católica en Tierra Santa, Pierbattista Pizzaballa, asegurando que "nunca pierde la oportunidad de incitar al odio contra Israel". "Cuando un misil iraní impactó cerca de la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén, Sánchez no dijo nada", escribió en español Saar en un mensaje en su cuenta de X en la que adjunta una fotografía de un fragmento de misil iraní interceptado que cayó la semana pasada cerca del Santo Sepulcro.

Bombardeo contra el sistema eléctrico causa un apagón en algunas zonas de Teherán Algunas zonas de Teherán se han quedado sin energía eléctrica por los daños causados por un bombardeo contra el sistema que abastece a la capital iraní, informó el ministerio iraní de Energía. En un comunicado difundido por la agencia Tasnim, el ministerio de Energía indicó que "tras los ataques contra las instalaciones de la industria eléctrica en la provincia de Teherán y en algunas zonas de la ciudad de Teherán y la provincia de Alborz, se interrumpió el suministro eléctrico en estas áreas", al tiempo que señaló que se está trabajando para restablecer el servicio.

EEUU insta a sus ciudadanos a abandonar Irak ante el riesgo de ataques iraníes La embajada de Estados Unidos en Irak instó este domingo a sus ciudadanos a abandonar el país "de inmediato" ante la amenaza creciente de ataques por parte de Irán y milicias afines, que podrían dirigirse contra objetivos vinculados a Washington. "Los ciudadanos estadounidenses deben abandonar Irak de inmediato", instó en una alerta de seguridad la legación diplomática, que advirtió de que Irán ha amenazado específicamente a instituciones estadounidenses en Oriente Medio, incluidas universidades en ciudades como Bagdad, Suleimaniya y Dohuk, además de otros centros percibidos como asociados con Estados Unidos.

El parlamento israelí podría aprobar esta semana la ley de pena de muerte para "terroristas" Tras meses de deliberaciones, la Knéset (Parlamento israelí) podría aprobar esta misma semana la ley para aplicar la pena de muerte a "terroristas" acusados de asesinato, una norma que las organizaciones de derechos humanos denuncian se aplicaría en la práctica a los palestinos y no a los ciudadanos judíos israelíes. El pleno de la Knéset aprobó en noviembre de 2025 en primera lectura el proyecto de ley, promovido por el partido Poder Judío del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, y pasó el último debate en comisión parlamentaria hace unos días, con lo que se espera que esta semana se incluya en la agenda del plenario, que se celebra a partir de este lunes.

Pizzaballa dice que quiere aprovechar lo ocurrido para que se garantice derecho a rezo El patriarca latino (católico) de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, indicó este domingo, después de que la policía israelí le impidiera llegar al Santo Sepulcro para oficiar la misa del Domingo de Ramos, que quiere aprovechar lo ocurrido para que se preserve el derecho al rezo, "respetando la seguridad de todos". "Es cierto que la policía había dicho que las órdenes del comando interno impedían cualquier tipo de reunión en lugares sin refugio, pero no habíamos solicitado nada público, solo una breve y pequeña ceremonia privada para preservar la idea de la celebración en el Santo Sepulcro", explicó en declaraciones recogidas por la cadena italiana TV2000.

EEUU se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán tras el envío de 17.000 tropas a la región La guerra de Estados Unidos e Israel en Irán ha creado un problema insoslayable que no existía antes de que comenzara el asalto: el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por el que transita una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Mientras no se reabra el estrecho, la economía mundial seguirá sangrando y por más que Donald Trump quiera dar carpetazo a la contienda le resultará muy difícil cantar victoria con un mínimo de credibilidad. Ese es, por tanto, el principal dilema que enfrenta ahora el republicano. Y también la trampa que podría abocar de nuevo a EEUU al fango de Oriente Medio si opta por enviar tropas terrestres para reabrir el estrecho. ‘The Washington Post’ publica este domingo que el Pentágono se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán. Solo falta el visto bueno de Trump. Lee la noticia completa aquí

El rey de Jordania y Zelenski abordan la crisis en Oriente Medio y la seguridad regional El rey Abdalá II de Jordania recibió este domingo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, con quien dialogó sobre la situación regional y los desafíos de seguridad en Oriente Medio, región inmersa en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán y la invasión israelí del Líbano. Durante el encuentro, el monarca reiteró su condena a los continuos ataques de Irán contra el reino hachemita y otros Estados árabes, y subrayó la necesidad de respetar la soberanía nacional, así como de intensificar los esfuerzos internacionales para lograr una desescalada integral y sostenible por la vía diplomática, según la televisión oficial jordana Al Mamlaka.