Investigación abierta
Al menos siete heridos de gravedad por un atropello múltiple en la ciudad británica de Derby
El conductor del vehículo, un hombre de 30 años de origen indio, ha sido detenido, pero se desconocen los motivos del incidente
EP
Al menos siete personas han resultado heridas de gravedad, si bien sus vidas no corren peligro, como consecuencia de un atropello múltiple ocurrido la pasada noche en la ciudad británica de Derby por el que ha sido detenido el conductor del vehículo implicado, un hombre de 30 años de origen indio.
El incidente, en el que se ha visto implicado un turismo Suzuki Swift de color negro, ha tenido lugar en la calle Friar Gate en torno a las 21.30 horas (hora local). El conductor ha sido arrestado y permanece bajo custodia mientras continúa la investigación del caso, que se encuentra aún en una fase inicial.
Las autoridades han hecho un llamamiento a posibles testigos para recabar más información. Asimismo, han pedido que quienes puedan aportar datos relevantes se pongan en contacto "urgentemente".
Aunque el suceso ha generado inquietud, las autoridades han querido trasladar un mensaje de calma al asegurar que, por el momento, no consideran que exista "un riesgo continuo para el público".
Por ahora no han trascendido más detalles, si bien se espera que se ofrezcan nuevas actualizaciones conforme avance la investigación.
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