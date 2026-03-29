EEUU se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán tras el envío de 17.000 tropas a la región

La guerra de Estados Unidos e Israel en Irán ha creado un problema insoslayable que no existía antes de que comenzara el asalto: el bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, por el que transita una cuarta parte del petróleo y el gas mundial. Mientras no se reabra el estrecho, la economía mundial seguirá sangrando y por más que Donald Trump quiera dar carpetazo a la contienda le resultará muy difícil cantar victoria con un mínimo de credibilidad. Ese es, por tanto, el principal dilema que enfrenta ahora el republicano. Y también la trampa que podría abocar de nuevo a EEUU al fango de Oriente Medio si opta por enviar tropas terrestres para reabrir el estrecho. ‘The Washington Post’ publica este domingo que el Pentágono se prepara para “semanas” de operaciones terrestres en Irán. Solo falta el visto bueno de Trump.

La noticia coincide con la llegada a la región de los primeros destacamentos de tropas. Cerca de 5.000 marines a bordo de un grupo naval anfibio y 2.000 paracaidistas de la 82 División Aerotransportada, a los que se podrían unir pronto otros 10.000 soldados de infantería, acompañados de vehículos mecanizados y elementos logísticos, según la prensa estadounidense. Esos números están muy lejos de los cerca de 150.000 soldados que EEUU utilizó en la invasión de Irak, un país casi cuatro veces más pequeño que Irán y mucho menos complejo geográficamente. De modo que los planes que baraja el Pentágono no apuntan de momento a una invasión a gran escala, sino a operaciones terrestres localizadas. Operaciones, sin embargo, no exentas de riesgo.

“El trabajo del Pentágono consiste en hacer preparativos para dar al comandante en jefe el máximo de opciones. Eso no significa que el presidente haya tomado una decisión”, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en respuesta a los planes de los militares para una posible incursión en Irán. Hasta ahora tanto EEUU como Israel han recurrido únicamente a los bombardeos aéreos y navales, que hasta el momento han dejado casi 2.100 muertos en Irán, incluidos 216 niños, según cifras iraníes. También han muerto 13 militares estadounidenses. Este domingo una docena resultaron heridos después de que Irán bombardeara la base aérea estadounidense de Príncipe Sultán en Arabia Saudí, un ataque que destruyó también al menos una aeronave.

Irán denuncia los planes de invasión

La eventualidad de una operación terrestre no ha pasado inadvertida para el régimen teocrático en Teherán, que ha acusado a su enemigo de preparar una invasión encubierta mientras negocia una solución al conflicto por la vía diplomática. Este mismo domingo Pakistán, que está haciendo de correo en el diálogo indirecto entre ambos países, ha recibido a representantes de Turquía y Egipto, países que también tratan de mediar en busca de una desescalada. Pero Irán ya ha rechazado formalmente la quincena de demandas estadounidenses. “Mientras los americanos busquen la rendición de Irán, nuestra respuesta será que nunca aceptaremos semejante humillación”, dijo este domingo el presidente del Parlamento iraní, Mohammed Baqer Qalibaf.

De momento, Trump ha fijado el 6 de abril como plazo para las negociaciones, pero a partir de ahí todo se puede complicar significativamente. Por lo que ha trascendido, EEUU podría tratar de ocupar las pequeñas islas persas en el estrecho de Ormuz y sus inmediaciones o parte de la costa aledaña iraní. O bien optar por la isla de Jarg, en el norte del Golfo Pérsico, donde se procesan el 90% de las exportaciones de crudo iraní.

Ocuparlas sería menos difícil que mantener su control, dada su cercanía al territorio continental de Irán. Teherán tiene muchas opciones para convertir esa misión en un tormento. Desde misiles supersónicos antinavales a lanchas rápidas y drones para bombardear las posiciones estadounidenses, según los expertos.

Minado del estrecho

Paralelamente, el Consejo de Defensa iraní advirtió la semana pasada que si sus enemigos tratan de tomar las islas o costas iraníes en el estrecho lo sembrará de minas navales. No solo ese embudo crucial para la economía mundial sino también el resto del golfo Pérsico. “En ese caso, la práctica totalidad del Golfo Pérsico quedará bloqueado durante un largo periodo de tiempo”, afirmó. Retirar después esas minas llevaría meses, si no años, según han advertido los expertos.

Pero hay más. Las milicias hutíes aliadas de Irán lanzaron esta semana desde Yemen sus primeros misiles contra Israel, dando a entender su entrada en el conflicto. De momento no han tratado de bloquear el estrecho de Bab al Mandeb, la salida del mar Rojo, por el que circula parte del comercio marítimo entre Europa y Asia. Pero podría ser solo cuestión de tiempo. Semejante escenario dejaría las dos arterias marítimas de la región bajo un bloqueo efectivo, toda una pesadilla para la economía mundial.