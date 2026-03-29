Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán denuncia el uso de bombas de racimo por Israel y EE.UU. como un "crimen de guerra"

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Al menos seis muertos en ataques israelí-estadounidenses en el sur y norte de Irán Al menos seis personas murieron y nueve resultaron heridas en Irán en los ataques israelí-estadounidenses de esta madrugada contra un muelle en el sur y una zona residencial en el norte del país, según informaron medios oficiales iraníes. Cinco de las víctimas mortales se registraron tras un bombardeo contra el muelle de la sureña ciudad de Bandarpol, a unos 100 kilómetros del estrecho de Ormuz, donde además cuatro personas resultaron heridas, reportó la agencia IRNA. El ataque también causó daños en dos embarcaciones y un vehículo.

Israel concluye una nueva oleada de ataques sobre Irán Los cazas israelíes concluyeron este domingo una nueva oleada de ataques en Teherán y otros puntos sin especificar del país persa, informó el Ejército. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) concluyeron recientemente otra oleada de ataques contra la infraestructura del régimen terrorista iraní en Teherán y otras zonas de Irán", recoge un comunicado castrense sin añadir detalles. Durante la pasada noche, Israel ya había atacado centros de mando móviles del Gobierno iraní y plantas de producción de armas en Teherán.

Un joven palestino muere abatido por el Ejército israelí en Nazaret Un joven palestino ha muerto este sábado tras ser tiroteado por soldados del Ejército israelí en la localidad de Yafia, que forma parte del área metropolitana de Nazaret, en el norte de Israel. La víctima, de unos 30 años, ha fallecido este sábado por la noche tras ser alcanzado por disparos de las tropas israelíes en esta ciudad israelí de población en su mayoría árabe, según ha informado la agencia palestina de noticias Wafa, sin que las autoridades palestinas se hayan pronunciado por el momento sobre este suceso. Horas antes, la Autoridad General para Asuntos Civiles de Palestina ha comunicado en redes el fallecimiento de un hombre palestino de 54 años, identificado como Marwan Fathi Husein Harzalá, mientras se encontraba preso en un cárcel isrealí en la ciudad de Nablus, en el norte de Cisjordania.

Francia ve "una conexión" con el atentado desarticulado en París y la guerra en Oriente Medio El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, vinculó este sábado el atentado desactivado en la madrugada del viernes contra una sucursal del Bank of America en París con la guerra en Oriente Medio. "Establezco el vínculo con las acciones llevadas a cabo en países vecinos (...) que se han llevado a cabo" y que han sido seguidas de "reivindicaciones de un grupúsculo que hacía referencia al conflicto", declaró Nuñez al canal BFMTV.

Los hutíes afirman haber lanzado un segundo ataque con misiles contra Israel Los rebeldes chíies hutíes del Yemen afirmaron esta noche que han lanzado un segundo ataque con misiles contra territorio de Israel, y que sucede al que efectuaron esta mañana, lo que significa su entrada efectiva en el conflicto de Irán -su aliado-, desde que comenzó este el pasado 28 de febrero, con los primeros bombardeos de EEUU e Israel. "Con la ayuda de Alá, las Fuerzas Armadas Yemeníes (como se autodenominan los hutíes) llevaron a cabo la segunda operación militar en la 'Batalla de la Yihad' con un bombardeo de misiles de crucero y drones dirigidos contra varios emplazamientos militares y vitales pertenecientes al enemigo sionista en el sur de la Palestina ocupada", indicó en un comunicado el portavoz militar del grupo, Yahya Sarea.

El Ejército israelí derriba la casa del palestino que mató a un militar israelí con un camión en septiembre Las Fuerzas Armadas israelíes han informado este sábado de que han demolido la vivienda de un palestino, Mahmud al Qadi, quien mató a un militar israelí con su camión el pasado 28 de septiembre en Yit, cerca de Nablús, en el norte de Cisjordania. "Efectivos de la Brigada Shomron de las FDI (Fuerzas de Defensa de Irsael) con ayuda de la Policía Fronteriza de Judea y Samaria destruyeron en la noche del viernes el apartament en el que vivía el terrorista que perpetró un atentado con atropello en el cruce de Yit en el que murió el sargento Inbar Avraham Kab", ha informado el Ejército en un comunicado.

Al menos 47 muertos en ataques israelíes en Líbano durante la jornada del sábado Al menos 47 personas han muerto y 112 han resultado heridas este sábado como consecuencia de ataques de las Fuerzas Armadas israelíes en territorio libanés, según el balance oficial publicado por el Ministerio de Sanidad libanés. En total, según el balance, 1.189 personas han muerto y 3.427 han resultado heridas en Líbano desde el inicio de la ofensiva israelí, el pasado 2 de marzo. Entre los fallecidos hay 124 niños y 866 mujeres y 51 rescatistas muertos en el marco de la ofensiva militar israelí para alcanzar el río Litani, que separa el sur de Líbano del resto del país.

Tres muertos en un ataque contra las milicias chiíes en Kirkuk, Irak Tres miembros de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) han muerto y cuatro más han resultado heridos este sábado en un ataque perpetrado en la provincia de Kirkuk, en el norte el país. "El cuartel del Mando de Operaciones del Norte y Este del Tigris ha sido objeto de un traicionero ataque sionista-estadounidense esta tarde del sábado con tres ataques aéreos", ha informado el grupo paramilitar chií en un comunicado recogido por la agencia de noticias iraquí INA.

La policía israelí arresta en Tel Aviv a 13 manifestantes en contra de la guerra de Irán La Policía de Israel arrestó este sábado a 13 manifestantes, durante la dispersión violenta de una protesta en la ciudad de Tel Aviv a la que acudieron cientos de personas en oposición a la guerra contra Irán. "Un agente de policía anunció la dispersión de la manifestación y de los alborotadores que no acataran las instrucciones policiales. Estos provocaron enfrentamientos con la policía, durante los cuales 13 manifestantes fueron arrestados", detalló hoy un comunicado policial sobre lo sucedido en la Plaza Habima en Tel Aviv.