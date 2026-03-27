Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Rusia niega estar pasando información de inteligencia a Irán contra objetivos de EEUU

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Muere en un tiroteo por soldados israelíes un palestino al norte de Jerusalén Un palestino de 22 años murió en la noche del jueves al viernes por heridas de bala tras recibir disparos del Ejército israelí al norte de Jerusalén, anunció el Ministerio de Sanidad palestino en un comunicado. "El joven Mustafa Asaad Hamad (22 años) murió a causa de las balas de la ocupación en Kafr Aqab", recoge el comunicado de Sanidad, aludiendo como ocupación a las fuerzas armadas israelíes.

La ONU pide a EEUU que publique la investigación sobre el bombardeo a una escuela, donde murieron 168 personas El bombardeo de la escuela iraní de Minab, que mató a 168 personas, en su mayoría niñas, "causó un horror visceral" y los resultados de las investigaciones que está emprendiendo Estados Unidos deben hacerse públicas, reclamó este viernes el alto comisionado de derechos humanos de la ONU, Volker Türk. "Pido que la investigación se concluya lo antes posible, y que sus resultados se hagan públicos. Debe haber justicia ante el terrible daño perpetrado", señaló Türk en un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos solicitado por Irán con el apoyo de China y Cuba y centrado en ese ataque.

Irán recluta a niños desde los 12 años para tareas de seguridad en la guerra Irán ha puesto en marcha un plan de reclutamiento para labores de seguridad que permite la participación de niños desde los 12 años en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel, que ya cumple 28 días. “Hemos tenido un gran número de adolescentes y jóvenes que quieren participar en estas actividades y, dadas las edades de quienes solicitaban unirse, hemos fijado la edad mínima en 12 años”, afirmó Rahim Nadali, subcomandante del Cuerpo Mohamad Rasoulolá, una unidad militar estratégica de la Guardia Revolucionaria centrada en la seguridad de Teherán.

Israel bombardea en Irán espacios para la producción de misiles balísticos La aviación israelí bombardeó durante la noche posiciones para la producción de misiles balísticos en Teherán y Yazd, así como lanzaderas y almacenes en el oeste de Irán, recogió un comunicado del Ejército este viernes. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI, el ejército) continúan operando sin descanso contra el sistema de misiles balísticos del régimen, con el objetivo de reducir el alcance de los ataques dirigidos contra civiles israelíes", aseveraron las fuerzas armadas. Los ataques se producen mientras Estados Unidos e Irán negocian, con Pakistán mediante, el cese del conflicto. En los últimos días, Israel ha mantenido sus bombardeos contra la república islámica, aunque se han centrado mayoritariamente en objetivos militares en lugar de en políticos.

Estados Unidos se plantea enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio, según Wall Street Journal El Pentágono contempla la opción de enviar 10.000 soldados más a Oriente Medio en plena guerra con Irán que incluirían tropas terrestres, según una información publicada por el diario The Wall Street Journal este jueves. El diario, que cita fuentes del Departamento de Guerra, asegura que este desplazamiento contaría con infantería y vehículos blindados para ofrecer más opciones militares al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuya apuesta parece centrarse en negociar con Irán, sin que estas conversaciones hayan llegado a ninguna conclusión hasta la fecha.

La India asegura suministros para 60 días de energía ante la crisis en Oriente Medio El Gobierno de la India afirmó que su seguridad energética es "total" a pesar de la inestabilidad en Oriente Medio, asegurando que cuenta con reservas para 60 días y que todas sus refinerías operan actualmente por encima del 100 % de su capacidad. "La India es un oasis de seguridad energética. Es el cuarto mayor refinador del mundo y el quinto mayor exportador de productos petrolíferos, suministrando combustible refinado a más de 150 países. Al ser un exportador neto, la disponibilidad doméstica de gasolina y diésel está estructuralmente asegurada", aseguró en un comunicado. A pesar de la escalada bélica que afecta a las rutas tradicionales del Golfo, el Gobierno indio sostiene que la estrategia de diversificación ha neutralizado el impacto en el suministro nacional.

Kuwait y Arabia Saudí reportan nuevos ataques en su territorio Kuwait y Arabia Saudí informaron este viernes de nuevos ataques con drones sobre su territorio, en la víspera de cumplirse un mes de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron el inicio de la guerra en Oriente Medio. Kuwait derribó dos drones en diferentes zonas del país, informó en X el portavoz de la Guardia Nacional, Jad'an Fadel, que también señaló que estas interceptaciones "se enmarcan en los esfuerzos continuos para mejorar la seguridad, proteger lugares vitales y contrarrestar cualquier amenaza potencial".

Irán prohíbe a sus equipos deportivos viajar a países considerados "hostiles" El Ministerio de Deportes de Irán anunció este jueves que se prohíbe la presencia de selecciones nacionales y clubes deportivos iraníes en países considerados "hostiles" hasta nuevo aviso. Las autoridades alegaron en su comunicado que esos países -los cuales no citó- no pueden garantizar la seguridad de los atletas y miembros de los equipos iraníes, en el contexto de la actual guerra contra Israel y Estados Unidos.

Israel dice que Hizbulá ha lanzado este jueves más de 100 proyectiles El Ejército israelí aseguró este jueves que, desde la medianoche, la milicia chií Hizbulá ha lanzado más de 100 misiles contra Israel, según confirmó a EFE una fuente castrense, activando las alertas en el norte del país. En uno de esos ataques murió el israelí Uri Peretz, de 43 años, según ha sido identificado por la prensa local, después de que un cohete impactase contra varios coches aparcados en la localidad norteña costera de Nahariya. Se trata del segundo muerto por un proyectil de Hizbulá desde que este grupo atacara Israel el 2 de marzo, en respuesta a la ofensiva en Irán. En Líbano, la ofensiva israelí por aire y por tierra ya ha causado más de 1.100 muertos y un millón de desplazados.