La derecha se impone en las islas Feroe, con la socialdemocracia hundida en la tercera posición

El Partido Popular se ha impuesto como primera fuerza en las islas Feroe, territorio autónomo de Dinamarca, donde la socialdemocracia se ha hundido hasta caer en la tercera posición. Segun los datos de la Autoridad Electoral, los populares han obtenido un 26,7% de los votos, lo que supone un despegue de ocho puntos respecto a las anteriores autonómicas. Tendrá ocho de los 33 escaños de que consta el Logting, el Parlamento autonómico.

Los liberales se han situado en segunda posición, con un 21,5%, mientras que los socialdemócratas del actual presidente, Aksel V. Johannesen, han caído siete puntos y medio para quedar en el 18,9%, según la televisión pública del archipiélago, Krinvarp Foroya. Las posiciones siguientes corresponden a los Republicanos y el Partido del Progreso, socios en la coalición saliente, con un 17% y un 6% respectivamente.

Todo apunta a que el nuevo gobierno estará liderado por el conservador Beinir Johannesen, de 29 años y sobrino del presidente autonómico saliente. De lograr su objetivo, se convertirá en el presidente más joven de la historia de las Feroe. "Es fantástico. Es nuestro mejor resultados en 70 años", declaró el ganador, exultante, ante la televisión pública danesa DR.

Las Feroe, en el Atlántico norte, es un archipiélago formado por 18 islas. Tiene unos 55.000 habitantes, algo menos que los de Groenlandia, aunque repartidos en sus 1.399 kilómetros cuadrados frente a los dos millones de la inmensa isla ártica.

Dos citas con las urnas en una misma semana

La población de las Feroe es una minoría en el conjunto del Reino de Dinamarca, con cerca de seis millones de habitantes. Pero sus elecciones autonómicas despertaron notable interés en Copenhague. Habían sido convocadas por anticipado a causa de los disensos en la coalición saliente. Sus 39.700 electores fueron llamados a las urnas para unos comicios que se celebraron dos días después de las generales de Dinamarca, en que la socialdemocracia de la primera ministra, Mette Frederiksen, defendió su posición de primera fuerza, pero con un desplome histórico. La primera ministra en funciones ha invitado a las consultas previas a siete partidos, del total de 12 que tendrán escaños en el Parlamento sin contar los cuatro que se reparten entre Groenlandia y las Feroe. A los Moderados del ministro de Exteriores saliente, Lars Fokke Rasmussen, se le otorga un papel clave, por no pertenecer ni al bloque izquierdista de Frederiksen ni al conservador del titular de Defensa, Troels Lund Poulsen.

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El panorama político de las Feroe está dominado por el independentismo. La antigua colonia danesa tiene un régimen autonómico desde 1948, que fue ampliado en 2005. A diferencia de Groenlandia, su dependencia financiera de Copenhague es menor, apenas un 10% de su presupuesto. Sus ingresos proceden principalmente de la pesca, incluidas las exportaciones a Rusia, país con el que mantiene un acuerdo histórico. Como Groenlandia, forma parte de la OTAN, pero no de la Unión Europea (UE).