Brasil se rearma con la mirada puesta en Venezuela y Oriente Medio

El Saab Gripen bien valió un champán para Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente brasileño se paró frente al primer caza supersónico fabricado por el gigante sudamericano y derramó sobre su superficie el vino espumoso. Luego sobrevoló Sao Paulo escoltado por el caza. El modelo se presentó oficialmente esta semana, unos tres años después de la inauguración de su línea de producción conjunta entre el fabricante sueco y su socio local, la empresa mixta Embraer. "El país se une a otros 14 que fabrican, con distintos grados de autonomía tecnológica, estos aparatos que superan la velocidad del sonido: 1.225 km/h a nivel del mar", consignó el diario paulista Folha. "El día de hoy significa mucho más que la entrega de un avión", dijo el presidente de Saab, Micael Johansson. El ministro de Defensa, José Múcio, hizo la misma valoración, pero en términos políticos. "El proyecto permite la consolidación de nuestro poder disuasorio, ampliando la capacidad de garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional". Las palabras "soberanía" y "seguridad regional" han adquirido otra dimensión para las autoridades civiles y militares brasileñas después del 3 de enero y la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la extracción del presidente Nicolás Maduro.

Lula hizo un reconocimiento de los nuevos desafíos a su colega sudafricano, Cyril Ramaphosa, durante una reciente visita. "Si no nos preparamos para defendernos, en cualquier momento nos invaden". No se trató de una confesión privada y dada a conocer por la prensa sino en el marco de una actividad conjunta frente a las cámaras y micrófonos. Mirándole a los ojos añadió: "No necesitamos seguir comprando armas a los señores de las armas, podemos producirlas nosotros mismos. Lo que necesitamos es convencernos de que nadie nos va a ayudar, salvo nosotros mismos".

El Gobierno de Dilma Rousseff había adquirido 36 Saab Gripen de cuarta generación en 2014. El emprendimiento actual ubica a Brasil en otra posición: en ese país se han fabricado partes del fuselaje, integrado sistemas y absorbido tecnologías. "Es un hito en un proceso largo y costoso, que comenzó hace 12 años", añadió al respecto Folha. "Ahora, los 350 ingenieros y técnicos brasileños que se formaron en Suecia, en su mayoría de la empresa pero no solo, están capacitados para la integración de tecnologías supersónicas, el manejo de software complejo y sistemas de guerra electrónica".

Nuevo contexto

Si bien el proceso de fabricación de los sofisticados cazas precede al retorno de Trump al poder, su presentación en sociedad ha adquirido otra resonancia. Brasil es la potencia en defensa de Sudamérica, no solamente por la cantidad de soldados sino debido a una política a largo plazo orientada a la modernización de las Fuerzas Armadas, al control de áreas estratégicas, como la Amazonía y la costa atlántica. De acuerdo con The World Factbook, una publicación de la CIA, el país cuenta con unos 376.000 militares en activo en las Fuerzas Armadas, además de una reserva que supera el millón de personas. El Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI) estima que ha destinado aproximadamente 22.900 millones de dólares a defensa en 2023. En 2024, invirtió el 1,4% del PIB en defensa, poco más de la mitad de la media mundial, que fue del 2,5% ese mismo año. Un 7,4% de esa cifra se destina la investigación, desarrollo e innovación. Empresas como Embraer, Avibras y Ares Aeroespacial desempeñan un papel central a partir del desarrollo de aeronaves, sistemas de artillería, drones, vehículos blindados y misiles.

Advertencias

Cuando el champán derramado por Lula sobre el avión supersónico no se había secado, algunos especialistas recordaron una reciente advertencia del exjefe de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) durante el último tramo del Gobierno de ultraderecha, el teniente general Carlos de Almeida Batista Júnior. Las Fuerzas Armadas, dijo al portal Estadão, no estarían en condiciones enfrentar un conflicto moderno. Por entonces, el exembajador en Washington y Londres, Rubens Barbosa, había razonado en la misma dirección. Barbosa, presidente del Instituto de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior (Irice), expresó su temor frente al "desinterés" del Congreso a debatir las "amenazas externas" en un año electoral. Entonces tuvo lugar lo de Venezuela, y el exembajador volvió a tomar la palabra. Barbosa consideró "oportuna" aunque "tardía" la "preocupación" de Lula después de escuchar a la cúpula castrense. "La señal de alarma se dio al constatar que el país se encuentra hoy indefenso". En la reunión con Lula, los militares ofrecieron un panorama "realista". Se puso como ejemplo "el hecho de que Brasil no dispone de una capacidad de defensa antiaérea que sirva de disuasión ante cualquier amenaza externa". Una manera elusiva de nombrar a Estados Unidos en momento de complejas relaciones bilaterales. "El desfase del equipamiento bélico disponible no podrá corregirse ni a corto ni a medio plazo, entre otras cosas porque Brasil depende, casi en su totalidad, de equipos procedentes de EEUU y Europa".

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Tres semanas antes del bautismo en el cielo de los Saab Gripen, el ministro Múcio había considerado que Brasil debe apostar "siempre por la paz", pero a la vez prepararse para un contexto internacional más adverso tras los ataques de EE UU e Israel contra Irán. Consideró en ese sentido aumentar a 2% del PIB el presupuesto militar. "Cuando digo que necesitamos invertir más en Defensa, es para defender lo que somos, lo que tenemos, nuestras riquezas que son muchas. Tenemos fuerzas menores respecto de nuestras necesidades". Según Múcio, el presidente "coincidió" con sus posiciones, explicitadas horas atrás. La decisión de tomarse una foto frente al caza supersónico fue una manera de subrayarlo.