Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Dos muertos y un herido en ataques de Ucrania en la provincia rusa de Bélgorod

Al menos dos personas han muerto y una más ha resultado herida a causa de ataques de las fuerzas ucranianas contra la región rusa de Bélgorod, en el suroeste del país, ha denunciado este miércoles el gobernador, Viacheslav Gladkov. "En la aldea de Semeini, en el distrito de Rakitianski, un dron FPV atacó una motocicleta. Un joven de 18 años falleció en el lugar a causa de las heridas. En la ciudad de Gráivoron, una mujer murió cuando un dron impactó contra un automóvil", ha indicado en redes sociales, donde ha transmitido sus condolencias por los ataques "selectivos" de Kiev. El gobernador ha agregado que el vehículo en el que murió la mujer ha quedado calcinado por las llamas fruto del ataque, mientras que el conductor que estaba a su lado ha sufrido diversas heridas de metralla en la espalda, el pecho, la cabeza, los brazos y las piernas, por lo que ha sido trasladado al Hospital Regional Central de la citada Gráivoron.