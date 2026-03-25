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EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia
Delcy Rodríguez destituye al militar más leal de Nicolás Maduro en una reestructuración del Gobierno venezolano
R. Gargoi / J. Quintana
Estados Unidos mantiene la tutela sobre el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro. Mientras tanto, Washington prevé negociar en los próximos días algún tipo de acuerdo con Dinamarca y Groenlandia sobre el estatus de la isla.
Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela.
El Parlamento de Venezuela creará un "grupo parlamentario de amistad" con EEUU, según un diputado opositor
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado la creación de un "grupo parlamentario de amistad" destinado a desarrollar lazos con el Congreso de Estados Unidos para contribuir a la mejora de las relaciones, restablecidas tras más de siete años rotos, según ha anunciado un diputado opositor.
"Propusimos y fue aprobado por la Asamblea Nacional el Grupo Parlamentario de Amistad Venezuela-Estados Unidos", ha afirmado el parlamentario Antonio Ecarri, quien ha recalcado que "Venezuela debe recuperar la confianza internacional y posicionarse como un proveedor energético confiable para el mundo".
Así, ha abogado a través de sus redes sociales por "más diálogo, más inversión, más oportunidades para los venezolanos", en medio de "una etapa de estabilidad, recuperación económica y reconciliación para la democracia".
Venezuela aprueba la designación de Ariannys Seijó como fiscal general y nombra a dos embajadores
La Asamblea Nacional de Venezuela ha aprobado este martes la designación de la abogada Ariannys Viviana Seijó Noguera como nueva fiscal general del país, tras la renuncia de su predecesor, Reinaldo Muñoz Pedroza, así como las de sus nuevos embajadores en Colombia y Nicaragua.
Propuesta por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, la nueva fiscal es abogada de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y ha desempeñado cargos tanto en el sector privado como en el público. De hecho, hasta su nombramiento ha trabajado como consultora jurídica de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), habiendo sido previamente asesora externa de la Procuraduría General de la República, según ha precisado la cadena Globovisión.
A su vez, la Asamblea Nacional venezolana ha aprobado por unanimidad el nombramiento del exministro de Defensa y hasta ahora cabeza de la legación del país en Alemania, Ramón Orlando Maniglia Ferreira, como "embajador extraordinario y plenipotenciario" del país caribeño en Colombia en aras de avanzar en "la consolidación de las relaciones diplomáticas y el fortalecimiento de la hermandad bolivariana".
El Parlamento venezolano dice haber recibido 123 solicitudes de amnistía desde el exterior
La comisión del Parlamento venezolano encargada de la amnistía ha recibido 123 solicitudes desde el exterior para que la Justicia del país suramericano revise sus casos, según informó este martes el presidente del Legislativo, el chavista Jorge Rodríguez. Según el diputado, esos venezolanos que viven en el exterior solicitaron por escrito a la comisión legislativa que se consideren sus casos para que puedan retornar al país y "cumplir con su función política". "Personas con registro policial, unos pocos y la gran mayoría sin ningún tipo de registro policial", dijo Rodríguez, sin dar más detalles sobre los solicitantes.
Delcy Rodríguez informa que diplomáticos viajarán a EEUU para el inicio de relaciones
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó este martes que una delegación diplomática viajará esta semana a Estados Unidos, sin precisar la fecha, para avanzar en el inicio de las relaciones bilaterales retomadas formalmente a comienzos de marzo. "Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros Gobiernos", indicó Rodríguez durante un encuentro con inversionistas, transmitido este martes por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La Habana critica la "feroz presión" de EEUU para acabar con las misiones médicas cubanas
El Gobierno cubano criticó este martes la "feroz presión" y el "chantaje" que a su juicio ejerce Washington sobre los países de América Latina y el Caribe para que corten sus acuerdos de misiones médicas con La Habana.
En las últimas semanas Honduras, Guatemala y Jamaica cancelaron sus acuerdos de servicios médicos con Cuba tras una intensa campaña en contra de EE.UU., que califica estas misiones de "trabajos forzados". Se suman así a una creciente lista de países en la región.
Cuba sufrirá este martes largos apagones y el mayor desconectará a la vez un 63 % del país
Cuba sufrirá este martes prolongados cortes eléctricos durante toda la jornada y el mayor apagón, coincidiendo con el momento de máxima demanda, dejará simultáneamente sin corriente a un 63 % de la isla, según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.
La isla sufre una crisis energética por causas estructurales desde mediados de 2024, situación que se ha agravado en los últimos tres meses con el bloqueo petrolero de EE.UU, que limita directamente la capacidad de generación del sistema energético.
Llegan a Venezuela otros 131 ciudadanos deportados por EEUU
Las autoridades de Venezuela han confirmado la llegada al país de otro vuelo con 131 ciudadanos a bordo, todos ellos deportados desde la ciudad de Miami, en Estados Unidos, en el marco del programa Vuelta a la Patria, con el que Caracas busca la "reinserción social y familiar" de estos venezolanos.
El avión ha aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y ha permitido a estos ciudadanos volver de "forma voluntaria" a suelo venezolano. Entre ellos hay 115 hombres, 10 mujeres y seis menores de edad --un niño, tres niñas y dos bebés--, según ha informado el propio programa en un mensaje difundido a través de Telegram.
Opositores cubanos buscan priorizar la amnistía general en una posible negociación con EEUU
El colectivo opositor cubano Foro Acción por la Amnistía 2026 abogó este lunes por priorizar, en una potencial mesa de negociación entre Cuba y EEUU, el tema de la liberación de los presos políticos y la despenalización del disenso. En la conferencia de prensa de presentación de la iniciativa, el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa considero "fundamental" que la propuesta de "amnistía de todos los presos políticos" salga "de la sociedad cubana y no del Gobierno" de la isla. "Por eso creo que estamos en circunstancias justas y en el momento preciso para avanzar en esta cuestión", recalcó Cuesta en referencia al actual momento político, dominado por la presión de EEUU a Cuba.
Se retrasa hasta mañana la llegada a Cuba del primer barco del Convoy Nuestra América
El primer barco con ayuda humanitaria para Cuba del Convoy Nuestra América, una iniciativa solidaria, no atracará hasta este martes en La Habana, después de que se retrasase por segunda vez su llegada. Los organizadores de la iniciativa, que ha llevado a varios centenares de activistas y políticos en los últimos días a la isla, indicaron que la climatología adversa ha dificultado el trayecto de la embarcación, que partió de Progreso (sureste de México) el viernes pasado. El buque, que será recibido en La Habana por representantes del Gobierno cubano, transporta gran parte del total de 30 toneladas de ayuda, entre alimentos, medicamentos, productos de higiene y paneles solares recolectados por organizaciones de la sociedad civil.
El chavismo marcha en Caracas para exigir el cese de las sanciones de EEUU y la Unión Europea
Miles de simpatizantes del chavismo se manifestaron este lunes en las calles de Caracas para exigir la eliminación de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea, en medio del acercamiento entre el Gobierno de Delcy Rodríguez con la Administración de Donald Trump. Ondeando la bandera nacional y con pancartas a favor de la paz, los manifestantes se congregaron desde la mañana en la Plaza Morelos, donde se encuentra la sede de la Defensoría del Pueblo, y marcharon hasta la Plaza Caracas, donde estaba prevista también la llegada de una protesta de sindicalistas que exigían al Gobierno un aumento salarial y que finalmente no pudo llegar.
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