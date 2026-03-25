Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán advierte a EEUU de que "no volverá a ver" los precios del petróleo anteriores y de que no habrá acuerdo

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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La AIE podría liberar más reservas de petróleo "si es necesario", según su director La Agencia Internacional de la Energía (AIE) está dispuesta a liberar más reservas estratégicas de petróleo "si es necesario", aseguró este miércoles el director ejecutivo del organismo, Fatih Birol, durante una reunión en Japón con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi. "Birol expresó su agradecimiento a Japón por su decisión ejemplar de liberar sus reservas estratégicas entre los miembros de la AIE, y afirmó que podría considerar otra ronda de liberación de existencias si es necesario", detalló en un comunicado el Ministerio de Exteriores nipón.

Al menos 2 muertos y 8 heridos en ataque paquistaní tras fin de la tregua, según talibanes Al menos dos civiles murieron y otros ocho resultaron heridos en ataques paquistaníes, según los talibanes, las primeras muertes en ataques después de que expirara la medianoche del lunes la tregua de cinco días pactada por ambas partes. "En las últimas 24 horas, el régimen militar paquistaní ha disparado 80 proyectiles de artillería y ha llevado a cabo ataques con drones en la provincia oriental de Kunar", declaró este miércoles el director de Información y Cultura de esta región, Zia-ur-Rahman Spin Ghar. El funcionario añadió que las fuerzas fronterizas de los talibanes respondieron a los bombardeos y afirmó que tres puestos militares paquistaníes fueron destruidos por fuego de tanques y una persona murió.

Comisionado de DDHH de la ONU alerta de que se coquetea con una catástrofe sin paliativos El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, aseguró que los Estados involucrados en la guerra en Oriente Medio están "coqueteando con una catástrofe sin paliativos" tras los recientes ataques a instalaciones nucleares en Irán e Israel, con un "enorme peligro de una mayor escalada". Türk, que abrió este miércoles un debate urgente en el Consejo de Derechos Humanos sobre la guerra en Irán, aseguró que la situación "es extremadamente peligrosa e impredecible, y ha generado caos en toda la región".

Irán denuncia la muerte de 21 sanitarios en la guerra, con 7 hospitales fuera de servicio Irán denunció que al menos 21 trabajadores sanitarios del país han muerto y siete hospitales han quedado fuera de servicio por los ataques de Estados Unidos e Israel desde el comienzo de la guerra el pasado 28 de febrero. La cifra la dio el embajador de Irán en Ginebra, Alí Bahreini, en una carta al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, que fue recogida este miércoles por la prensa iraní. Bahreini añadió que siete hospitales "ya no están operativos", 49 centros de salud han sufrido daños y 81.000 viviendas civiles han sido destrozadas.

Australia restringirá temporalmente la entrada de algunos iraníes con visado de visitante El Gobierno de Australia anunció este miércoles que restringirá de forma temporal la entrada al país de determinados ciudadanos iraníes con visado de visitante que se encuentren fuera del territorio australiano. El ministro del Interior australiano, Tony Burke, informó en un comunicado de que la decisión entrará en vigor el jueves y tendrá una duración inicial de seis meses. Según explicó, la medida busca "proteger la integridad y sostenibilidad" del sistema migratorio australiano en un escenario global volátil.

Israel dice haber atacado en Teherán dos instalaciones de producción de misiles navales El Ejército israelí aseguró este miércoles haber bombardeado dos instalaciones de producción de misiles de crucero navales de largo alcance en Teherán. En un comunicado, indica que los ataques contra estas infraestructuras dependientes del Ministerio de Defensa iraní se produjeron "en los últimos días" y asegura que los misiles que se fabricaban en ellas se destinaban a plataformas navales y eran de largo alcance, "capaces de destruir rápidamente objetivos en tierra y mar".

El Ejército de Irán niega un acuerdo con Trump y advierte de que el petróleo seguirá caro El Ejército de Irán respondió la madrugada de este miércoles a las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de estar negociando favorablemente con Teherán: "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado". En un comunicado recogido por la agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, el portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya insistió en que las proclamas de la Casa Blanca sobre las negociaciones con la República Islámica son falsas. Lee la noticia completa

Mueren cuatro palestinos en un nuevo ataque de Israel contra Gaza a pesar del alto el fuego Al menos cuatro palestinos han muerto este miércoles en un nuevo ataque perpetrado por el Ejército de Israel contra la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, el ataque ha alcanzado a un grupo de personas en los alrededores de un cementerio en la localidad de Zauaida, en el centro del enclave, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado por ahora sobre lo sucedido.

Una nueva oleada de ataques israelíes dejan al menos nueve muertos y casi 50 heridos en el sur de Líbano Al menos nueve personas han muerto y casi medio centenar ha resultado herido en la noche este martes en una nueva oleada de bombardeos israelíes en múltiples puntos del sur de Líbano, en el marco de los ataques lanzados por Israel desde el pasado 2 de marzo, cuyo balance de víctimas supera ya el millar de fallecidos. El ataque que ha dejado un mayor impacto ha sido el ejecutado por las fuerzas israelíes en la localidad de Habush, situada a escasos kilómetros de Nabatiye, capital de la gobernación homónima. Allí, el centro de operaciones de emergencias del Ministerio de Sanidad libanés ha contabilizado tres los muertos y 18 los heridos a causa de un bombardeo, según ha recogido la agencia estatal NNA.