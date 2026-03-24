Posible restricción
Von der Leyen confirma que la Unión Europea está estudiando la prohibición de las redes sociales a menores
La presidenta de la Comisión Europea celebra la "valentía" de Australia por restringir el acceso a plataformas digitales y carga contra los algoritmos "adictivos y depredadores"
La Unión Europea estudia la prohibición del acceso a las redes sociales de los menores de edad. Así lo ha confirmado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
"A principios de este mes convoqué por primera vez a mi grupo de expertos. Están examinando cómo Europa puede aplicar posibles restricciones en la UE", ha señalado en un discurso pronunciado durante su segunda visita a Australia.
La alemana ha aplaudido la "valentía" australiana, que desde finales de 2025 prohíbe que los adolescentes menores de 16 años puedan acceder a plataformas digitales como Instagram, TikTok, X o YouTube, entre otras. "El ejemplo de Australia es un ejemplo para todos nosotros (...) Os deseamos mucho éxito", ha celebrado.
Crece el rechazo en la UE
Von der Leyen no ha dado más detalles sobre cómo Bruselas podría impulsar una iniciativa similar, pero ha dejado claro que la protección de los menores en el mundo online es una prioridad. "Como madre de siete hijos y abuela de seis, siento profundamente la responsabilidad de proteger a nuestros niños. Somos nosotros, los padres, quienes debemos criar a nuestros hijos, y no unos algoritmos adictivos y depredadores", ha recalcado. "Cuando se trata de la seguridad de nuestros hijos, a nadie debería sorprenderle que pensemos de manera tan similar. Y que estemos dispuestos a defendernos a nosotros mismos y al tipo de sociedades en las que queremos vivir".
Somos los padres quienes debemos criar a nuestros hijos, y no unos algoritmos adictivos y depredadores
La presidenta del Ejecutivo comunitario también ha indicado que "varios de nuestros Estados miembros de la UE están pensando en seguir vuestro ejemplo". Es el caso de Francia, Dinamarca o Italia, pero también de España. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que planea un veto similar al de Australia que afectaría a los menores de 16 años y que se sumaría a otras posibles medidas como la responsabilidad penal de las plataformas o la creación de una herramienta para rastrear la "huella del odio" en Internet.
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