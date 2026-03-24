Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

Israel dice que ha bombardeado más de 3.000 objetivos en Irán en 25 días de guerra

El Ejército israelí asegura que ha bombardeado en todo Irán más de 3.000 objetivos del régimen desde el inicio de esta ofensiva bélica el pasado 28 de febrero, según un comunicado castrense publicado este martes.

El texto detalla que ayer, lunes, decenas de cazas israelíes completaron una nueva "oleada de ataques a gran escala" contra infraestructura en el centro de Teherán, bombardeando dos presuntos centros de mando de inteligencia, depósitos de armas y sistemas de defensa aérea.

El Ejército israelí alega que uno de esos cuarteles pertenecía a la rama de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y otro, al Ministerio de Inteligencia iraní. En total, Israel bombardeó anoche "más de 50 objetivos en el norte y centro de Irán", detalla el texto, que enumera entre ellos instalaciones para el lanzamiento y almacenamiento de misiles balísticos.