Guerra en Oriente Medio
Rutte afirma que la ofensiva en Irán es "fundamental" para acabar con su capacidad nuclear
El secretario general de la OTAN defiende la colaboración con los 22 países que se prestan a contribuir el paso seguro por la ruta estratégica
EFE
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha asegurado que la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel en Irán es "fundamental" para eliminar la capacidad nuclear y misilística iraní. "Es fundamental que Estados Unidos esté llevando a cabo esta acción para eliminar la capacidad nuclear y misilística (de Irán). Es una amenaza existencial para Israel, para la región, para Europa y para el mundo entero", afirmó Rutte en una entrevista con Fox News."Por eso es crucial que Estados Unidos esté haciendo esto. Es necesario", agregó.
Rutte hizo referencia al estrecho de Ormuz y dijo que es necesario "colaborar" con los 22 países que firmaron un documento en el que decían estar "listos" para contribuir a garantizar el paso seguro por esta ruta estratégica. "Debemos colaborar con estos 22 países, la mayoría de ellos de la OTAN, para determinar qué es lo que hace falta para garantizar que el estrecho de Ormuz se abra y nos aseguremos de la libre circulación", señaló.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán si el país persa no abre "totalmente" este estrecho en un plazo de 48 horas. En respuesta, las Fuerzas Armadas iraníes han amenazado con cerrar completamente el estrecho de Ormuz y destruir los intereses económicos de Estados Unidos si Washington ataca sus centrales eléctricas.
"El estrecho de Ormuz será cerrado completamente y no se reabrirá hasta que nuestras centrales eléctricas destruidas sean reconstruidas", afirmó Ebrahim Zolfagari, portavoz del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, que coordina a las Fuerzas Armadas de la nación persa.
La guerra que libran Estados Unidos e Israel contra Irán desde el 28 de febrero, cuando fue asesinado el líder supremo del país, el ayatolá Alí Jameneí, está a punto de cumplir un mes sin que Trump haya aclarado cuánto prevé que se prolongue el conflicto.
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