A los 88 años
Muere Lionel Jospin, exprimer ministro socialista de Francia y 'padre' de la semana laboral de 35 horas
Socialdemócrata, defensor del Estado de bienestar y de la integración europea, es recordado como una figura clave de la izquierda francesa
Redacción
El exprimer ministro socialista de Francia Lionel Jospin ha muerto a la edad de 88 años, según han confirmado fuentes familiares.
Primer ministro de Francia entre 1997 y 2002 durante la presidencia de Jacques Chirac, Jospin también fue primer secretario del Partido Socialista y miembro del Consejo Constitucional. Su mandato se caracterizó por políticas de centroizquierda, como la reducción de la jornada laboral a 35 horas, privatizaciones selectivas y reformas sociales.
El socialdemócrata quedó eliminado en la primera vuelta de las presidenciales, lo que marcó su retirada de la política activa. Socialdemócrata, defensor del Estado de bienestar y de la integración europea, es recordado como una figura clave de la izquierda francesa.
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