Cortar Internet: Irán desconecta a sus ciudadanos para frenar las protestas durante su guerra contra EEUU e Israel

La guerra que Estados Unidos e Israel han desencadenado contra Irán ya ha entrado en su cuarta semana. El conflicto, que ha incendiado Oriente Medio, ha llevado a Teherán a cortar el acceso a Internet, un recrudecimiento de su ya habitual censura digital con la que busca anular potenciales protestas de la ciudadanía contra el semidecapitado régimen de los ayatolás.

Este lunes se cumplen 24 días del apagón de la red, un bloqueo forzado que supera las 552 horas y que "se sitúa entre los más severos registrados en cualquier país", informa el observatorio de conectividad global NetBlocks.

Desconectar a los ciudadanos de un país sirve para aislarlos del mundo exterior, negarles el acceso a información alternativa al discurso oficial y evitar así su posible organización. También para obstaculizar injerencias por parte de sus enemigos.

Todo eso hace que cortar el acceso a Internet sea una práctica habitual en Irán. Desde 2015, el país persa ha recurrido a este método en hasta 64 ocasiones, según un recuento del Internet Shutdown Tracker de Surfshark y NetBlocks. Durante ese periodo, el Gobierno iraní ha hecho frente a tres elecciones y 46 protestas. Plataformas digitales como Facebook, X —antes Twitter—, Instagram, YouTube, Telegram y WhatsApp están prohibidas, algunas desde 2009.

Otros países

Irán es uno de los muchos países que recurren frecuentemente al bloqueo de la web. Algunos, como China, Omán o Turkmenistán, aplican esas restricciones desde hace ya más de 15 años. En 2025, se impusieron 81 nuevas restricciones en 21 países, la inmensa mayoría en Asia y África.

Ninguno ha sido tan prolífico cortando el tráfico red como India, que aplicó hasta 24 apagones selectivos, muchos de ellos relacionados con agitación política y protestas en regiones como Cachemira y Manipur, pero también a la tensión con su vecino Pakistán.

Según otro estudio de la firma Surfshark, la siguen otros como Irak, Afganistán, Camerún, Tanzania, Kenia, Turquía, Congo, Guinea, Sudán, Nepal, Panamá y Venezuela.

Noticias relacionadas

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Mapa de restricciones y regiones, mostrando las 81 nuevas restricciones a Internet en 21 países registradas en 2025.

A pesar de no figurar en la lista de nuevos cortes producidos en 2025, hay otros países como Rusia, Venezuela, Myanmar o Bielorrusia que han aplicado distintos tipos de bloqueos de Internet para paralizar a los movimientos opositores y seguir manteniendo el poder.