Trump aplaza 5 días los ataques a centrales eléctricas de Irán tras "conversaciones productivas" con el régimen, que Teherán niega

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes haber ordenado un parón de sus ataques contra la infraestructura energética iraní durante un plazo de cinco días. Su mensaje, publicado en la red Truth Social, no se refiere sin embargo a la totalidad de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la República Islámica, iniciados el pasado 28 de febrero con el asesinato en un ataque aéreo del entonces líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí.

"Estoy encantado de anunciar que los EEUU e Irán han tenido, durante los dos últimos días, conversaciones muy buenas y productivas sobre la resolución total y final de nuestras hostilidades en Oriente Próximo. Basándome en el tono de estas conversaciones constructivas, detalladas y profundas, que continuarán durante la semana, he instruido al Departamento de Guerra que posponga todos los ataques militares contra las plantas energéticas iraníes y su infraestructura durante un periodo de cinco días, según el éxito que tengan las actuales discusiones", ha declarado Trump este lunes.

Irán, sin embargo, niega la existencia de negociaciones con EEUU. "No ha habido ni comunicaciones directas ni indirectas. Trump se ha retirado ante nuestras amenazas", ha declarado la televisión pública iraní, IRIB.

Este combate de mensajes ha llegado en un momento de enorme escalada retórica en la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel. La Guardia Revolucionaria iraní, el cuerpo de élite político-militar de la República Islámica, ha asegurado que "responderá de la misma manera" si Washington y Tel Aviv atacan sus infraestructuras energéticas.

Trump dio el pasado sábado a Irán un plazo de 48 horas para que el país persa abriese completamente el paso de cargueros y petroleros por el estrecho de Ormuz. Si no lo hacían, dijo Trump, EEUU "destrozaría" las plantas eléctricas iraníes. Este lunes, sin embargo, parece haber dado marcha atrás.

"Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, así como las infraestructuras económicas, industriales y energéticas en las que los estadounidenses tienen participación", ha dicho este lunes la Guardia Revolucionaria en un comunicado divulgado por la agencia de noticias Tasnim.

El paso por Ormuz

El ultimátum de Trump vencía este lunes por la noche e Irán, de hecho, había asegurado en los últimos días que no solo no prevé permitir el paso de barcos por Ormuz, sino que, en caso de ataque contra sus islas o costa sur, "minará todas las comunicaciones y vías marítimas del golfo Pérsico".

"Estamos decididos a responder a cualquier amenaza al mismo nivel y así lo haremos. Estados Unidos desconoce nuestras capacidades y las verá en acción", ha continuado la guardia iraní en su comunicado este lunes por la mañana.

Este domingo, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, anunció a la prensa haber mantenido conversaciones en las últimas horas tanto con su homólogo iraní, Abbás Araghchi, como con los negociadores de EEUU, Jared Kushner y Steven Witkoff, además de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y vicepresidenta en la Comisión Europea, Kaja Kallas.