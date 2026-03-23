Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

La Guardia Revolucionaria de Irán promete "responder" ante el ultimátum de Trump a sus instalaciones energéticas

La Guardia Revolucionaria iraní ha advertido este lunes que está "decidida a responder a cualquier amenaza" ante el ultimátum del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha amenazado con atacar las instalaciones energéticas iraníes de no facilitar Teherán el tráfico en el estrecho de Ormuz, en un plazo de 48 horas que encara ya sus últimos momentos.

"En caso de un ataque a las centrales eléctricas, Irán responderá atacando las centrales del régimen ocupante (Israel) y las de los países de la región que abastecen de electricidad a las bases estadounidenses, al tiempo que atacaremos la infraestructura económica, industrial y energética de la que Estados Unidos es accionista", ha afirmado un portavoz del organismo militar en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

Sin embargo, Teherán ha querido diferenciarse de la Administración Trump, subrayando que es él "quien ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán", lo que interrumpiría "muchos servicios esenciales como hospitales, centros de ayuda, redes de agua y plantas desalinizadoras, lo cual es inhumano".