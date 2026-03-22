Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Rusia denuncia los ataques "temerarios" de Ucrania contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream

Las autoridades de Rusia han denunciado este viernes los ataques "temerarios" de las fuerzas ucranianas contra los gasoductos Turkstream y Blue Stream, que sirven para transportar gas natural desde territorio ruso a Turquía a través del mar Negro, una situación que se produce a medida que Moscú "comete actos terroristas contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales".

"Estas acciones temerarias de Kiev son coherentes con los ataques terroristas autorizados contra petroleros rusos y extranjeros en aguas internacionales del Mediterráneo y el mar Negro, así como contra la infraestructura del Consorcio del Oleoducto del Caspio, una empresa con importante capital extranjero", ha indicado la portavoz del Ministerio de Exteriores, Maria Zajarova, en un comunicado.