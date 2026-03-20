Sucesión en Pionyang
Kim Jong-un y su hija supervisan ejercicios militares con un nuevo tanque anti drones
Kim Ju-ae se presenta junto a su padre en diversas comparecencias públicas y desata la especulación de la sucesión en el opaco régimen
EFE
El líder norcoreano, Kim Jong-un, acompañado de su hija, Kim Ju-ae, supervisó unos ejercicios militares ofensivos en los que se probó un nuevo tanque capaz de interceptar ataques con drones y misiles, según publica este viernes la agencia estatal KCNA.
Kim observó un ejercicio táctico de ataque conjunto con tropas de infantería y unidades de tanques el jueves, el mismo día en que concluyeron las maniobras conjuntas entre EEUU y Corea del Sur, en una base de Pionyang, que contó con drones y vehículos blindados.Al arrancar la simulación, diversos drones de ataque golpearon posiciones enemigas, basándose en datos de reconocimiento en tiempo real, mientras otras unidades de ataque en retaguardia destruían drones enemigos. Posteriormente, estas unidades irrumpieron y ocuparon las líneas defensivas y las posiciones de fuego del enemigo.
Se realizaron diversas pruebas del "sistema de protección activa" de un nuevo carro de combate principal con capacidad para interceptar misiles antitanque y drones "con una efectividad del 100 %", recogió KCNA.Según Kim, este no es comparable "en el mundo" a nivel de potencia de fuego, movilidad y capacidades defensivas.
Posible sucesora
Imágenes de los ejercicios muestran al líder norcoreano y a su hija -quien se especula que sea la posible sucesora de Kim- a bordo de un tanque durante la visita a la base en la que se realizaron las maniobras, en las que participaron una compañía del regimiento de caballería, la principal unidad acorazada del grupo de operaciones de reserva y unidades de operaciones especiales.
Los ejercicios militares de Corea del Norte se produjeron en paralelo a la última jornada de las maniobras anuales conjuntas Freedom Shield entre EEUU y Corea del Sur, consideradas por Pionyang ensayos de invasión contra su territorio.
Las maniobras de Washington y Seúl, en las que participaron unos 18.000 efectivos, comenzaron el 9 de marzo y se desarrollaron en medio de especulaciones sobre un posible traslado de sistemas antimisiles Patriot estadounidenses desde Corea del Sur hacia Oriente Medio, en el contexto de la guerra de EEUU e Israel contra Irán.
Apenas un día después de que arrancaran estos ejercicios conjuntos, Kim Yo-jong, la influyente hermana del líder norcoreano, advirtió que podrían acarrear "consecuencias terribles".
KCNA reportó que Kim Jong-un supervisó el 10 de marzo un lanzamiento de prueba de misiles de crucero desde un destructor y que, cuatro días después, el hermético régimen realizó un ensayo de "doce lanzacohetes múltiples ultraprecisos de 600 milímetros de calibre".
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Consulta aquí las gasolineras más baratas y más caras de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Qué días te puede afectar la huelga en el aeropuerto de Ibiza si viajas en Semana Santa?
- José Raya, presidente de los transportistas de Ibiza: 'Si el viernes no hay medidas para paliar la subida de combustible, la semana que viene habrá problemas
- La Justicia avala el cierre de la terraza de un restaurante en una playa de Ibiza ordenado por Sant Josep
- Si compras un piso de menos de 378.212 euros en Ibiza y Formentera, ahora puedes beneficiarte de la bonificación de este impuesto
- Una huelga indefinida amenaza con colapsar el aeropuerto de Ibiza en Semana Santa