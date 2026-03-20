OFERTA MARZO
Según el New York Times
EEUU investiga a Gustavo Petro por presuntas relaciones con narcotraficantes
Las pesquisas están centradas en averiguar si el presidente de Colombia solicitó donaciones a estos criminales durante su campaña presidencial
EFE
Nueva York
La Justicia estadounidense está investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntas relaciones con narcotraficantes, según informa este viernes The New York Times, que cita a tres personas familiarizadas con el asunto.
El rotativo indica que estas investigaciones están centradas, entre otras cuestiones, en si Petro mantuvo reuniones con narcotraficantes o si solicitó donaciones de traficantes durante su campaña presidencial.
- El impactante hallazgo natural que ha sorprendido a los paseantes en una playa de Ibiza
- Consulta aquí las gasolineras más baratas y más caras de Ibiza
- Los mejores planes para el fin de semana en Ibiza y Formentera
- ¿Qué días te puede afectar la huelga en el aeropuerto de Ibiza si viajas en Semana Santa?
- José Raya, presidente de los transportistas de Ibiza: 'Si el viernes no hay medidas para paliar la subida de combustible, la semana que viene habrá problemas
- La Justicia avala el cierre de la terraza de un restaurante en una playa de Ibiza ordenado por Sant Josep
- Si compras un piso de menos de 378.212 euros en Ibiza y Formentera, ahora puedes beneficiarte de la bonificación de este impuesto
- Una huelga indefinida amenaza con colapsar el aeropuerto de Ibiza en Semana Santa