Plataforma online
La justicia de Francia rechaza el bloqueo de Shein decretado por el Gobierno tras el escándalo por las muñecas sexuales
El Tribunal de Apelación de París considera que el "perjuicio" ya no existe al haber sido retirados los productos ilícitos
La plataforma de Shein, donde se venden productos de sus socios asiáticos, no será finalmene suspendida, según ha fallado el Tribunal de Apelación de París este jueves. Con esta decisión la justicia asesta un revés al Gobierno, que exigía el bloqueo tras descubrir la venta en la plataforma online de productos ilícitos, como muñecas sexuales con aparencia infantil, que ya han sido retirados.
El Tribunal de Apelación de París ratifica de este modo la sentencia del tribunal inferior, declarando en un comunicado de prensa que "el perjuicio que justificaba la acción del Estado ya no existe".
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