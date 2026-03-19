Dinamarca envió plasma sanguíneo y explosivos a Groenlandia para responder a una invasión de EEUU

El Gobierno de la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llegó a temer que Donald Trump materializara su amenaza de tomar por la fuerza Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca, e hizo transportar a la isla ártica reservas de plasma sanguíneo y explosivos, para volar carreteras y pistas de aterrizaje en caso de una intervención militar. La radiotelevisión pública danesa DR ha difundido estas informaciones, que coinciden con la recta final de la campaña por las elecciones legislativas del próximo día 24, en que Groenlandia juega un papel muy destacado.

El propósito del Ejecutivo de Copenhague era responder a un eventual aterrizaje de aviones militares con soldados estadounidenses en la isla ártica y también atender a posibles heridos, en caso de una eventual escalada bélica. DR remite sus informaciones a fuentes del Gobierno, altos cargos militares y servicios secretos daneses y de sus principales aliados europeos. La operación se realizó en un momento álgido en las relaciones entre Dinamarca y Estados Unidos, cuando Trump amenazó con tomar la isla "por las buenas o por las malas" y no descartó una intervención militar.

Dinamarca recabó en ese momento apoyos de sus principales aliados occidentales, que respondieron reforzando su presencia militar en Groenlandia o enviando misiones exploratorias de contingentes reducidos de técnicos y oficiales, pero destinadas a preparar el terreno a futuras maniobras militares. Respondieron a esta petición países como Alemania, Francia, Canadá, Finlandia y Suecia, entre otros aliados, en una operación formalmente coordinada por Dinamarca y al margen de la OTAN.

Tema central

Según DR, elGgobierno danés empezó a elaborar ese plan poco después del regreso a la Casa Blanca de Trump. En su primer mandato como presidente de EEUU, Trump había expresado su voluntad de hacerse con la isla. De la oferta de "compra", que Frederiksen rechazó, pasó en su segundo mandato a amenazar con tomarla por la fuerza.

La tensión llegó a crispar hasta extremos inéditos la relación transatlántica. Finalmente, desde el Foro Internacional de Davos, el propio Trump anunció un acuerdo, por mediación del secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Consistía en la ampliación de la presencia de soldados y bases estadounidenses en la isla, así como en una mayor implicación de los aliados en la defensa de Groenlandia. Trump ha sustentado sus pretensiones de anexión de la isla ártica en que, a su parecer, Dinamarca ha negligido durante décadas su defensa, lo que implica un peligro para la seguridad de EEUU.

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Groenlandia se ha convertido en tema central de la política danesa. Ha cohesionado a ciudadanos daneses y groenlandeses, que comparten el lema de que "Groenlandia no se vende". La cuestión planea sobre las elecciones anticipadas convocadas por Frederiksen, que tienen lugar unos meses antes del fin regular de la legislatura. La primera ministra y líder socialdemócrata lidera actualmente una coalición con el Partido Moderado, del ministro de Exteriores Lars Lokke Rasmussen, y los liberales del titular de Defensa, Troels Lund Poulsen.