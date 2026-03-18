Nueva visita a Caracas
Zapatero es "el campeón de la paz" para el presidente de la legislatura venezolana
El exjefe del Gobierno de España participó de una reunión de la comisión parlamentaria de seguimiento de la Ley de Amnistía
"Si quieren a esa Venezuela estable por la que hablan, que ayuden a la economía, y Venezuela será siempre un amigo leal de Estados Unidos". El exjefe de Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, retornó a Caracas y participó de una reunión con la comisión parlamentaria que vela por el cumplimiento de la Ley de Amnistía aprobada semanas atrás. "Las leyes de amnistía son un acto de esperanza; hay futuro, perdón, reconciliación. Hay en la amnistía una voluntad inequívoca de proseguir con la democracia como referencia esencial. Felicito a Delcy Rodríguez por la iniciativa", dijo el visitante.
"Tengo una esperanza fundada en el futuro de Venezuela, que percibo; es un momento histórico". La comisión parlamentaria está llamada a realizar "una tarea histórica" porque "viene un nuevo comienzo" en el que "no hay lugar ya ni para el odio ni para el rencor". La Venezuela actual "solo espera abrazos, convivencia". Zapatero se mostró a su vez "dispuesto" a apoyar "siempre" a ese país en la búsqueda del progreso. La principal autoridad de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, hermano de la "presidenta encargada", dijo que el exjefe de Gobierno "no es un asesor" del Palacio de Miraflores sino "el campeón de la paz en Venezuela".
Jorge Rodríguez dijo que hasta la fecha 7.580 personas han sido beneficiadas con la normativa y solo a un 24% se ha negado la amnistía. Entre esos casos se encuentra Perkins Rocha, un abogado muy cercano a María Corina Machado, quien cumple arresto domiciliario. El jefe de la AN recordó que el artículo 9 de la norma establece que no son objeto de perdón quienes haya promovido, apoyado o solicitado "agresiones extranjeras" contra el país. Ese apartado de la ley ha sido cuestionado por algunos defensores de los derechos humanos. Señaló frente a Zapatero que hay casos que no están contemplados en el artículo 8 del instrumento legal que, sin embargo, han sido evaluados por la instancia parlamentaria que encabeza el oficialista Jorge Arreaza. Esas personas, dijo Rodríguez, "tienen derecho a apelar" y que su situación sea evaluada.
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