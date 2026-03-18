Irán ataca Israel con una nueva oleada de misiles en venganza por la muerte de Larijaní

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) lanzó este miércoles por la noche un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Alí Larijaní, a quien describió como "mártir" y que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ex presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales. Esta ola de ataques ha dejado al menos dos muertos en Israel.

En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.

Irán vinculó la operación a la muerte de Larijaní y "sus compañeros", sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento.

El jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, advirtió mientras que Teherán prepara una respuesta "decisiva y disuasoria" contra Israel y Estados Unidos por la muerte del alto cargo, y aseguró que esta se producirá "en el momento y lugar apropiados", según un comunicado oficial.

14 muertos desde el inicio de la guerra

El IRGC sostuvo que los proyectiles alcanzaron "más de 100 objetivos militares y de seguridad" y aseguró que los sistemas de defensa aérea israelíes fueron superados durante el ataque. Asimismo, indicó que partes de Tel Aviv habrían sufrido cortes de electricidad y que la respuesta de los servicios de emergencia se vio dificultada.

El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de que dos personas murieron en Ramat Gan, en el distrito de Tel Aviv, por el impacto en su edificio tras la andanada de misiles de Irán, los primeros fallecidos por ataques iraníes desde el pasado 9 de marzo, lo que eleva a 14 el total de muertos en Israel en la actual escalada, mientras Irán sitúa en más de 1.230 los muertos y heridos.

Por su parte, el servicio de emergencias United Hatzalah informó de que las dos víctimas tenían alrededor de 70 años. El Canal 12 israelí indicó que estaban en la escalera del edificio y que probablemente uno de ellos tenía una discapacidad que le impedía llegar a tiempo al refugio antiaéreo más cercano.

Munición de racimo

El impacto mortal se produjo como resultado "con toda probabilidad" de un misil de racimo lanzado por Irán a la zona de Tel Aviv, según confirmó a Efe el Ejército israelí.

Según United Hatzalah, sus paramédicos acudieron a 45 sitios donde se produjeron impactos y trataron a ocho personas con heridas leves.

Alrededor del 50% de los misiles iraníes disparados a Israel desde el 28 de febrero llevan ojivas de racimo, diseñadas para abrirse antes de caer y dispersar varias decenas de submuniciones sobre un radio que puede llegar a alcanzar 10 kilómetros. En los últimos días, varios de estos misiles han caído en la zona de Tel Aviv sin ser interceptados por los sistemas de defensa israelíes, según confirmó a Efe el Ejército, que no pudo precisar si el ataque registrado la noche de este martes logró ser interceptado.

Noticias relacionadas

Además del impacto en Ramat Gan, se registraron en otras zonas de Tel Aviv, como en la estación de tren de Savidor, según informaron los Bomberos de Israel, que reportaron varios impactos y hablan de más heridos. Los impactos se produjeron pasada la medianoche, tras sonar las alarmas antiaéreas en la zona de Tel Aviv y de Jerusalén, donde también se escucharon explosiones de intercepciones.