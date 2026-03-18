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Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia
El Kremlin acusa al Reino Unido de estar detrás del ataque ucraniano con misiles Storm Shadow contra una fábrica de microchips en la región fronteriza de Briansk
Redacción
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Sigue al minuto las últimas noticias del avance militar de Rusia y de la respuesta de Kiev.
Muere un civil ruso tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio en Krasnodar
Un civil ruso murió esta madrugada en la sureña región rusa de Krasnodar tras el impacto de un dron ucraniano contra un edificio de viviendas, según informó el gobernador local, Veniamín Kondrátiev.
"A consecuencia de un ataque terrorista con drones murió una persona en Krasnodar", escribió en su canal de Telegram.
Zelenski ofrece en Londres la tecnología ucraniana contra los drones de Rusia e Irán
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, presentó este martes la tecnología ucraniana desarrollada tras cuatro años de guerra contra Rusia como el mejor modo para protegerse contra la nueva guerra de drones lanzada por Irán contra Estados Unidos y sus aliados en el golfo Pérsico.
Invitado a Londres por el primer ministro británico, Keir Starmer, Zelenski dio un largo discurso ante la Cámara de los Comunes (baja) flanqueado por el propio Starmer y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pero esta vez su tono no era suplicante de la ayuda occidental, sino que ofreció lo que llamó uno de los mejores sistema de defensa.
Hungría y Eslovaquia conectarán sus refinerías para no depender del oleoducto ucraniano
Hungría y Eslovaquia han acordado la construcción de una conexión entre sus refinerías que permita desplazar 1,5 millones de toneladas anuales de productos petrolíferos, con la intención de reducir su dependencia del oleoducto que cruza Ucrania para seguir recibiendo petróleo ruso.
La ministra de Economía de Eslovaquia, Denisa Saková, y el ministro de Exteriores de Hungría, Péter Szijjártó, firmaron este martes en Bruselas el acuerdo para construir un oleoducto de 127 kilómetros entre la planta de la petrolera húngara MOL, en Százhalombatta, con la de su filial eslovaca Slovnaft, en Bratislava.
Zelenski firmará varios acuerdos con Sánchez en su cuarta visita a España
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski estará mañana miércoles en Madrid en el marco de una gira europea que ha incluido Rumanía, Francia, Reino Unido, y que concluirá con su participación en el Consejo Europeo que tiene lugar este jueves en Bruselas.
El flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia
Ucrania ha aceptado la oferta de apoyo técnico y financiación por parte de la Unión Europea (UE) para restablecer el flujo de petróleo a Hungría y Eslovaquia, informaron este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en un comunicado. Las conversaciones entre la UE y Ucrania se habían iniciado tras los ataques rusos del 27 de enero contra el oleoducto Druzhba, que provocaron la interrupción del suministro de crudo a Hungría y Eslovaquia, recordaron Von der Leyen y Costa.
Zelenski ofrece colaboración a Netanyahu
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha ofrecido públicamente al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cooperación para hacer frente a los ataques aéreos con drones y misiles iraníes, y ha insistido en que Rusia ayuda a Irán proporcionándole componentes para sus aparatos no tripulados de ataque. “Él (Netanyahu) tiene lo que yo necesito y yo tengo lo que él necesita. Estoy listo para este diálogo, para este diálogo que es importante, creo”, dijo Zelenski en una entrevista con la cadena israelí i24NEWSs de la que el presidente ucraniano ha publicado este martes extractos en sus redes sociales.
Zelenski se reunirá con Armengol y Rollán
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunirá este miércoles, durante su visita a España, con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Así lo han confirmado fuentes parlamentarias, que han indicado que el encuentro tendrá lugar en la Cámara Baja a las 15:00 horas.
Rumanía despliega dos cazas
Dos cazas F-16 de las Fuerzas Aéreas de Rumanía fueron desplegados ante la presencia de drones cerca de la frontera con Ucrania, donde las autoridades buscan eventuales fragmentos de estos aparatos aéreos no tripulados que presuntamente formaron parte de un ataque ruso. Según informó este martes el Ministerio de Defensa rumano, los cazas despegaron de la base aérea de Fetesti, en el sureste del país balcánico, a las 01.40 hora local de hoy (22.40 GMT), tras lo cual se emitió una alerta para la población de la comarca de Tulcea que se mantuvo hasta las 03.00 hora local (0.00 GMT).
Dos empresarios detenidos en Rusia
El Servicio de Seguridad Federal (FSB) informó este martes de la detención de dos empresarios rusos sospechosos de malversar 460 millones de rublos (5,6 millones de dólares) destinados a la industria de Defensa rusa. "El FSB, en cooperación con el Ministerio del Interior, identificó y desarticuló la actividad ilegal de los directivos de dos organizaciones comerciales sospechosas de malversar más de 460 millones de rublos de empresas de la industria de defensa rusa", comunicó el FSB citado por TASS.
El Rey recibe de nuevo a Zelenski en La Zarzuela este miércoles
El rey Felipe VI mantendrá una audiencia este miércoles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en el Palacio de la Zarzuela. Será el tercer encuentro entre ambos mandatarios en siete meses.
El presidente ucraniano será recibido en Zarzuela después de haber estado en la mañana del miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de haber visitado también el Congreso de los Diputados.
El de este miércoles será el cuarto viaje de Zelenski a España, tras una primera ocasión cuando participó en la Cumbre de la Comunidad Política Europea, celebrada en Granada en octubre de 2023, una segunda en mayo de 2024, cuando se firmó un acuerdo bilateral de seguridad en visita oficial, y una tercera que tuvo lugar en noviembre de 2025.
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