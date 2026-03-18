Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani

Irán asegura haber atacado Tel Aviv con misiles en venganza por la muerte de Lariyani

La Guardia Revolucionaria iraní (IRGC, por sus siglas en inglés) afirmó este miércoles haber lanzado un ataque con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Larijani, a quien describió como "mártir" y que era secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, ex presidente del Parlamento y asesor del líder supremo, según un comunicado difundido por medios oficiales.

En la nota, el cuerpo militar aseguró que la ofensiva forma parte de la "ola 61" de la operación 'Promesa Cumplida 4' y que empleó misiles de varios tipos, incluidos 'Khorramshahr 4', 'Qadr', 'Emad' y 'Kheibar Shekan', algunos de ellos con capacidad de múltiples ojivas.

Irán vinculó la operación a la muerte de Lariyani y "sus compañeros", sin ofrecer detalles independientes sobre las circunstancias del fallecimiento.