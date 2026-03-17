Viaje a Nabi Shit, la cuna de Hezbolá en el valle de la Becá: "Mientras Israel exista, la resistencia existirá"

La lluvia llena el profundo cráter que engulló la plaza de Nabi Shit. El agua sucia, embarrada ocupa los ocho inacabables metros de profundidad que uno de los proyectiles israelíes dejó en el corazón de esta aldea libanesa. Una aldea está ubicada a tan solo cinco kilómetros de la frontera con Siria. Alejada de la mano de Dios, las calles del municipio se tiñen de barro a la más mínima precipitación. En cada esquina, hay un retrato de un "mártir", de un miliciano caído. El estridente amarillo de los banderines de Hezbolá rompe con el gris de las precarias edificaciones. En ese lugar abandonado de la planicie del valle de la Becá, nació la milicia libanesa allá en los años 80, e Israel parece querer que sea precisamente allí, en su Nabi Shit natal, donde exhale su último aliento.

Hani al Musawi, presidente de la municipalidad, no lo esconde. Incluso se muestra orgulloso de que sea la patria natal de la milicia. "Hezbolá es de este entorno, nació de él, y de su gente, nació de nuestra sociedad, de nuestras familias", defiende a este diario frente al último edificio bombardeado de la aldea. De la vivienda de varios pisos que era el día anterior, apenas quedan una maraña de pertenencias, aplastadas bajo las ruinas de los paneles solares. Al Musawi comparte el apellido con Abbas al Musawi, el cofundador de Hezbolá, originario de estas mismas calles. Este teólogo libanés, nacido en el seno de una familia chií en Nabi Shit, lideró la formación del movimiento conocido como 'el partido de Dios' en árabe. Fue precisamente aquí en el valle de la Becá en 1982 donde surgió la milicia. Nueve años más tarde, Abbas al Musawi se convirtió en el segundo secretario general del grupo hasta su asesinato en 1992.

Cráter provocado por un cohete israelí en el pueblo libanés de Nabi Shit, cuna de Hezbolá. / NIDAL SOLH / AFP

La importancia de esta aldea libanesa que, en tiempos de paz, cuenta con 15.000 habitantes se remonta a tiempos pasados. Con más de 1.000 años de antigüedad, es una de las ciudades más antiguas de la región. Su nombre se atribuye al profeta Set, Shit en árabe, el tercer hijo de Adán y Eva después de Caín y Abel. Se cree que está enterrado allí, y cuenta con un santuario en su honor, muy popular para el turismo religioso. Desde la primera semana de guerra, gran parte de la población ha abandonado la localidad, bajo el permanente punto de mira israelí. "En 10 días, ha sido atacada 55 veces", declara Hussein, un periodista local. "Los israelíes atacan zonas civiles para que se vuelvan contra Hezbolá y así presionar al grupo", dice a EL PERIÓDICO. Pero, por lo general, suele ocurrir todo lo contrario.

Ningún reproche

"Cuando vienen y bombardean nuestras casas y matan a nuestros niños y mujeres, la gente se vuelve más resistente", declara Hani al Musawi, subrayando que, en Nabi Shit, hay un gran apoyo a la resistencia. Así es como denominan a Hezbolá sus partidarios en referencia a la resistencia que ha ejercido históricamente contra Israel. En esta ocasión, la comunidad chií, el principal sostén de Hezbolá, no volcó su apoyo en masa al grupo libanés al inicio de la ofensiva. La milicia lanzó cohetes en dirección a Israel el lunes 2 de marzo en venganza por el asesinato del ayatolá Alí Jameneí, líder supremo de Irán, demostrando que su solidaridad pasa primero por Teherán. La respuesta militar israelí está siendo brutal, con unas 900 personas muertas y más de un millón de desplazados en apenas dos semanas.

Pero, en Nabi Shit, no se intuye ni un atisbo de reproche contra Hezbolá. Más bien, al contrario. "Si estamos aquí en nuestra ciudad es gracias a nuestros jóvenes, a nuestros combatientes de la resistencia que están listos para luchar contra cualquier enemigo", defiende el alcalde, Wehbe Al Musawi, a EL PERIÓDICO. Los residentes de esta aldea alejada del foco libanés son conscientes de que los milicianos de Hezbolá son los únicos que pueden protegerlos. Además, la cercanía física con Siria, ahora un régimen contrario al grupo chií, les pone aun más en riesgo. "Defenderemos nuestro honor y nuestra tierra, aunque tengamos que morir y ser martirizados, aunque tengamos que quedarnos en las calles", grita bajo la lluvia el alcalde.

Destrozos provocados por bombardeos del Ejército de Israel en Nabi Shit, cuna de Hezbolá en el valle de la Becá. / NIDAL SOLH / AFP

Operación para rescatar a un soldado desaparecido

El nombre de este pueblo saltó al escaparate mundial durante unas horas por convertirse en el escenario de una operación de película. Sucedió el pasado 6 de marzo. Soldados israelíes descendieron en la oscuridad de la noche desde helicópteros sobre las maltrechas calles de Nabi Shit hasta acceder al cementerio. Allí, creían que estaban los restos de Ron Arad, un soldado israelí desaparecido en la zona en 1986, en plena guerra civil libanesa. No encontraron nada. Y en la oscuridad fueron descubiertos por los aldeanos. "Entonces dieron la orden a los drones, los aviones de combate y todo lo demás de disparar al mismo tiempo para darles cobertura y que pudieran huir", cuenta Hani al Mousawi. Ese día, el pueblo de Nabi Shit perdió a 41 personas, incluidos tres soldados libaneses, milicianos de Hezbolá y civiles. Otras 31 resultaron heridas.

"No tenemos a Ron Arad aquí", insiste Hani al Musawi. “Vienen a nosotros con algo que ya no existe; si estuviera aquí ya se lo habríamos dado para vivir en paz", añade. Tras la letal operación, el Ejército israelí reconoció su fracaso. Incluso la mujer del soldado caído pidió que no le buscaran si eso implicaba bajas entre los soldados de su país. Pero los residentes de Nabi Shit creen que hay algo más detrás de las constantes agresiones contra su tierra. "Aquellos que fingen ser oprimidos son los opresores del mundo", denuncia Wehbe al Musawi con exaltación, refiriéndose a Israel. “Ellos quieren un Estado desde el [río] Nilo [que desemboca en Egipto] hasta el [río] Éufrates [en Siria e Irak]", subraya.

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Muchos creen que el vigor de los jóvenes de Nabi Shit traerá la ruina a los israelíes. "Ellos cometen crímenes, llegan a los pueblos porque tienen un objetivo: eliminar a Hezbolá", constata Hani al Musawi, el presidente de la municipalidad. "Nadie puede eliminar a Hezbolá; Israel no puede, y Estados Unidos lo confirma", dice a unos metros del cementerio profanado en busca de los restos de un soldado desaparecido hace décadas. Una semana después de la operación fallida israelí, la lluvia sigue llenando el cráter que dejó uno de sus proyectiles en la plaza del centro del pueblo. Los edificios, desnudos de paredes, muestran su interior vacío. Las banderas de Hezbolá ondean en cada rincón. "Mientras Israel exista, la resistencia existirá; esa es la ecuación, esa es la realidad", concluye el alto funcionario de Nabi Shit.