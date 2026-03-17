El Reino Unido y Ucrania acuerdan mantener la presión sobre Rusia frente al levantamiento de las sanciones de EEUU

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, está tratando de mantener el foco de atención en la guerra contra Rusia a pesar del conflicto en Oriente Medio. El líder ucraniano se ha reunido este martes con el primer ministro británico, Keir Starmer, en Downing Street para firmar una nueva declaración conjunta y reforzar la cooperación entre los dos países en materia de defensa en plena relajación de las sanciones al petróleo ruso por parte de Estados Unidos. La visita de Zelenski a la capital británica se enmarca en la ronda de encuentros que está manteniendo con varios líderes europeos en los últimos días y cuya próxima parada será Madrid este miércoles.

Zelenski ha agradecido el apoyo prestado por el Reino Unido en materia de seguridad energética durante un "invierno difícil" y ha querido aprovechar el encuentro para actualizar al líder laborista sobre los esfuerzos diplomáticos y las negociaciones con Estados Unidos y con Rusia para encontrar una salida al conflicto, el cual ha cumplido su cuarto año. Starmer, por su parte, ha insistido en la necesidad de mantener el apoyo a Ucrania a pesar de que la atención de Washington está puesta en Irán.

"Debemos seguir centrando nuestra atención en Ucrania. No podemos permitir que [Vladímir] Putin sea quien se beneficie del conflicto con Irán, ya sea en lo que respecta a los precios del petróleo o al levantamiento de las sanciones", ha asegurado el primer ministro, quien se ha posicionado en contra de la decisión de Washington de levantar temporalmente las sanciones a Moscú para contener la subida de los precios en el mercado global.

Declaración conjunta

Los dos líderes han firmado una declaración conjunta en materia de seguridad y defensa, con el objetivo de capitalizar la "experiencia de Ucrania" y la "base industrial del Reino Unido" para el desarrollo tecnológico, especialmente el de sistemas de intercepción de drones que ayuden a combatir el uso de estos aparatos por parte de Rusia y de Irán. El acuerdo también busca reforzar la cooperación con terceros países para garantizar que esta tecnología está "en las manos de los que más la necesitan", en referencia a sus aliados en el golfo Pérsico, los cuales ya están recibiendo el apoyo de expertos de los dos países para tratar de repeler los ataques iraníes.

"Este acuerdo potenciará la capacidad de las Fuerzas Armadas de Ucrania para defenderse de los ataques bárbaros de Rusia, al tiempo que garantizará que los aliados y socios puedan aprovechar las lecciones aprendidas en el campo de batalla para superar en estrategia a Rusia y sus aliados en los escenarios de conflicto de todo el mundo", ha indicado Downing Street a través de un comunicado. Además, el Reino Unido destinará medio millón de libras esterlinas a la construcción de un nuevo centro de inteligencia artificial (IA) integrado en el Ministerio de Defensa ucraniano.

Noticias relacionadas

La visita de Zelenski a Londres busca reforzar el apoyo de sus socios europeos en un momento en el que Estados Unidos está abriendo la mano con Rusia. El levantamiento temporal de las sanciones, apoyado por algunos líderes de países miembros de la Unión Europea, como el belga Bart de Wever, ha provocado inquietud en el Gobierno ucraniano y le ha obligado a mover ficha para mantener la presión sobre Putin. Starmer y Zelenski también se han reunido con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para discutir la paz en Ucrania, los avances logrados en la llamada "coalición de voluntarios" y la necesidad de mantener las sanciones sobre Moscú.