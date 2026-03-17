"Muchos abusos"
México destaca el "gesto de acercamiento" de Felipe VI tras sus palabras sobre la conquista de América
"Creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", afirma Claudia Sheinbaum
EFE
Ciudad de México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que las palabras del rey Felipe VI acerca de que en la conquista española de América hubo "muchos abusos", supone un "gesto de acercamiento" del jefe de Estado de España pero añadió que "hay que seguir trabajando" en el proceso de reconocimiento histórico.
"La verdad es que sí es un gesto de acercamiento del rey en el sentido de lo que hemos estado hablando. De un reconocimiento de excesos y exterminios que hubo durante la llegada de los españoles. Entonces yo creo que hay que reconocerlo y seguir avanzando en el diálogo", declaró la mandataria en su conferencia de prensa diaria.
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- 2.238 euros de pensión por una grave lesión con la UD Ibiza
- Mavi Ferrer, estudiante de la primera promoción de FP en Blanca Dona: “Quería estudiar Mecánica, pero no me dejaron”
- Operación antidroga en Ibiza: desmantelan dos narcopisos en Sant Antoni y detienen a dos personas
- Compraron once viviendas sobre plano en Ibiza que nunca recibieron: así serán indemnizados 20 años después
- Regresan a Ibiza Juan Suárez y Jeanette van Breda, atrapados en Bangkok por la guerra en Irán: «Ha sido la peor experiencia viajera de nuestras vidas»