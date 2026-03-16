La UE explora maneras de mantener abierto estrecho de Ormuz pero se muestra reacia a enviar barcos

Los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea (UE) abordan este lunes cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz, cerrado por Irán como respuesta a los ataques estadounidenses, pero se mostraron reacios a ampliar la misión naval comunitaria en la región o a enviar más barcos.

Muchos de los responsables de Exteriores subrayaron a su llegada a un Consejo la importancia de evitar una escalada de precios de la energía y enfatizaron que para ello es importante "terminar la guerra".

Uno de los asuntos que abordan este lunes los ministros es la posibilidad de modificar el mandato de 'Aspides', actualmente una operación "no ejecutiva" diseñada para proteger a barcos mercantes en el mar Rojo y el golfo Pérsico.

La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, dijo en cualquier caso que hay Estados miembros que están dispuestos a contribuir a facilitar la navegabilidad del estrecho, ya sea a través de la propia operación 'Aspides' o de una coalición de voluntarios una vez terminen los combates, pero descartó que se trate de una tarea para la OTAN al quedar "fuera de su ámbito de actuación".

La víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió de que la Alianza Atlántica se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.

"Alianza defensiva"

Sobre la cuestión, la titular rumana de Exteriores, Oana-Silvia Toiu, subrauyó que "la OTAN es, ante todo, una alianza defensiva, y ese es el aspecto más importante en el que debemos centrarnos: el apoyo".

El ministro polaco, Radoslaw Sikorski, indicó que algunos países ya han rechazado el llamado de Trump a esa cooperación militar, y recordó que "existe un procedimiento de la OTAN para debatir esta cuestión" pero que "aún no se ha puesto en marcha".

En paralelo, Kallas dijo que está en contacto con el secretario general de la ONU, António Guterres, sobre si sería posible poner en marcha una iniciativa similar a la del mar Negro sobre cómo sacar el grano de Ucrania, ya que "el cierre de Ormuz supone un grave peligro para el suministro de petróleo y energía a Asia". "Pero también es un problema para los fertilizantes. Y si este año hay escasez de fertilizantes, el año que viene habrá también escasez de alimentos", especialmente en África, comentó.

Uno de los ministros más contundentes en contra de ampliar 'Aspides' fue el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que destacó que "la solución puramente militar nunca trae democracia, ni estabilidad ni prosperidad económica".

El ministro alemán, Johann Wadephul, señaló que la UE está viendo ya los efectos y repercusiones en el mercado alemán y europeo y que en la actualidad se trabaja aún en una solución "que solo puede llegar con una situación sostenible en la región, a través de negociaciones, que incluya a los países vecinos y en última instancia a Irán". "Llegaremos a ese estado tan pronto como Estados Unidos e Israel hayan definido que han alcanzado los objetivos militares. Pero no estamos ahí ahora (...) esperamos de EE. UU. y de Israel que nos informen y nos incluyan en lo que están haciendo allí", indicó. El ministro ya indicó el domingo que su país no participará en una misión para asegurar Ormuz.

"Necesitamos terminar la guerra"

La ministra austríaca, Beate Meinl-Reisinger, dijo que la liberación de barriles de crudo decidida la semana pasada por la Agencia Internacional de la Energía "casi no ha tenido efecto" sobre la crisis y que habría que "ser capaces de tener una producción y un pasaje libre, pero se tardará un tiempo". "Yo temo que lo que hemos visto en 2022 solo sea un poco comparable a lo que podría ser la crisis energética que afrontamos ahora con el bloqueo del estrecho de Ormuz. Es algo masivo, por eso digo que necesitamos terminar la guerra, encontrar vías diplomáticas para terminarla y encontrar soluciones al problema nuclear", apuntó

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Por su parte, el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, señaló que su país tiene "uno de los ejércitos más pequeños de Europa" y que aunque podría ser útil si así se decidiera, aportando satélites o comunicaciones, no podría hacer mucho si se tratara de contribuir con tropas o maquinaria.