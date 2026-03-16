Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Peligro cruce CazadoresCárcel por conducir drogadoIbiza en minuto y medioPlanes fin de semana
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Trump pide a los países árabes a unirse a la ofensiva contra Irán

Dubái suspende temporalmente los vuelos en su aeropuerto tras un incidente con un dron

La Guardia Revolucionaria iraní afirmó que "perseguirá sin descanso" al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para acabar con su vida

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

EEUU ataca la estratégica isla petrolera iraní de Jark y a una milicia proiraní en Bagdad

Javier Vendrell Camacho

O. González / A. Romero / J. L. Escudero

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximo sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

Sigue aquí en directo la última hora del conflicto en Oriente Próximo.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents