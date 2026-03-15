Conflicto en Oriente Próximo, en directo | Irán continúa atacando a sus vecinos del Golfo

Estados unidos ha intensificado su ofensiva contra Irán con bombardeos sobre instalaciones militares en la estratégica isla de Jark, el principal centro de exportación de petróleo del país asiático. Mientras, Teherán, amenaza con atacar infraestructuras energéticas de sus adversarios y bloquear el tráfico en el estrecho de Ormuz. La escalada en Oriente Próximi sigue avanzando con múltiples ataques de Irán a países vecinos de la región.

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Hamás espera que Teherán continúe apoyando la causa palestina bajo el liderazgo de Mojtaba Jamenei El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reiterado este sábado su enhorabuena y su apoyo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo, en sustitución de su padre, el fallecido ayatolá Alí Jamenei, y ha manifestado su esperanza de que Teherán continúe apoyando a los simpatizantes del movimiento y la causa palestina bajo las órdenes del nuevo mandatario. "Reciba nuestras más sinceras felicitaciones y bendiciones por su elección como líder supremo de Irán. Confiamos en que, bajo su liderazgo, la República Islámica seguirá apoyando al pueblo palestino, su causa y su resistencia, tal como lo ha hecho durante las últimas décadas", se lee en una carta dirigida a Mojtaba Jamenei y firmada por Mohammed Darwish, jefe del órgano asesor de Hamás, recogida por el diario palestino 'Filastin', afín al grupo.

EEUU despliega un bombardero B-52 en una misión nocturna y afirma seguir debilitando la capacidad militar iraní El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este domingo de que un bombardero B-52 'Stratofortress' de su fuerza aérea ha despegado para realizar una "misión nocturna" en el marco de la operación militar 'Furia Épica' contra Irán, en un contexto en el que Washington ha asegurado que sus ataques continúan siendo "impredecibles, dinámicos y decisivos" y que las fuerzas estadounidenses siguen debilitando la capacidad militar de Irán. Así lo ha indicado el CENTCOM en una publicación en redes sociales en la que no ha precisado, no obstante, el lugar exacto del despegue ni el objetivo concreto de la operación. De acuerdo con declaraciones previas del Ejército estadounidense, estas operaciones aéreas forman parte de una campaña militar en curso en la que Estados Unidos busca mantener la presión sobre las capacidades militares iraníes.

Trump considera "un rumor" muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, considera que es "un rumor" la muerte del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, aunque indicó a la cadena NBC que "nadie" ha podido demostrar que está vivo, luego de que emitiera esta semana un mensaje por escrito al país, en el que solo se mostró su foto. "No sé si siquiera está vivo. Hasta ahora, nadie ha podido demostrarlo", dijo este sábado el mandatario durante una entrevista telefónica de media hora. Trump insistió en que ha escuchado que Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, "no está vivo" pero acto seguido señaló que "si lo está, debería hacer algo muy inteligente por su país, y eso es rendirse". No obstante, el presidente calificó la noticia de su muerte como "un rumor".

Israel anuncia más de 720 millones adicionales para "adquisición urgente y esencial de material de defensa" El Gobierno israelí ha aprobado este sábado por la noche la concesión 2.600 millones de séqueles adicionales (cerca de 723 millones de euros) para la "adquisición urgente y esencial de material de defensa", en el marco de los últimos cruces de ataques entre Irán y Líbano. "(Se decide) asignar un total de 2.600 millones de séqueles al Ministerio de Defensa en 2026 para la adquisición urgente y esencial de material de defensa para las necesidades de gestión del combate", reza un comunicado del Ejecutivo recogido por medios israelíes en el que se esgrime como justificación de esta medida "el estado de emergencia en que se encuentra Israel" y la "necesidad urgente e inmediata" de dar una "respuesta operativa" a la intensidad de los combates actuales.

Macron insta a Israel a abrir conversaciones "directas" con todos los "sectores" libaneses El presidente francés, Emmanuel Macron, instó este sábado a Israel a llevar a cabo conversaciones "directas" con todos los "sectores" de Líbano y ofreció París como lugar para acogerlas y facilitarlas. "Hay que hacer todo lo posible para evitar que el Líbano se hunda en el caos. Hizbulá debe detener inmediatamente su huida hacia adelante. Israel debe renunciar a una ofensiva a gran escala y cesar sus ataques masivos, cuando cientos de miles de personas ya han huido de los bombardeos", declaró en sus redes sociales. Tras hablar la víspera con el presidente libanés, Joseph Aoun, el primer ministro, Nawaf Salam, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, Macron recordó hoy que "el Gobierno libanés ha manifestado su disposición a entablar conversaciones directas con Israel".

Francia mantendrá su portaaviones y fragatas en el Mediterráneo oriental y no irán a Ormuz Francia afirmó este sábado que su portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle y sus fragatas se mantendrán en el Mediterráneo oriental y que, por tanto, no irán al estrecho de Ormuz, como había solicitado el presidente estadounidense, Donald Trump. "No. El grupo de ataque de portaaviones francés permanece en el Mediterráneo oriental. La postura de Francia no ha cambiado: Defensiva y protectora. Dejen de sembrar el pánico", afirmó el Ministerio de Exteriores francés en su cuenta 'Respuesta francesa' en X, creada para responder a informaciones falsas en redes sociales.

EEUU pide a sus ciudadanos abandonar Irak "de inmediato" por el riesgo de ataques iraníes La embajada de Estados Unidos en Bagdad emitió este sábado un comunicado en el que insta a los ciudadanos estadounidenses en Irak a salir del país lo antes posible por el riesgo de ataques iraníes. "Irán y las milicias terroristas afines representan una grave amenaza para la seguridad pública en Irak. Se han registrado ataques contra ciudadanos estadounidenses, intereses estadounidenses e infraestructura crítica", alerta la web de la embajada el día en que se cumplen dos semanas de ofensiva. Asegura también que "han atacado hoteles frecuentados por extranjeros y otras instalaciones con vínculos con Estados Unidos en todo Irak", por lo que "los estadounidenses también corren el riesgo de ser secuestrados".

La Guardia Revolucionaria anuncia ataques sobre las industrias estadounidenses en la región La Guardia Revolucionaria iraní ha anunciado que lanzará ataques sobre las industrias estadounidenses en la región tras denunciar el "cobarde ataque" contra fábricas civiles por parte de Estados Unidos en las últimas 48 horas. En concreto recrimina a Estados Unidos e Israel "ataques contra fábricas civiles" con resultado de varias muertes de trabajadores "durante su ayuno". "El enemigo estadounidense sionista, derrotado en su enfrentamiento con combatientes y fuerzas armadas, ha atacado cobardemente industrias civiles", ha reprochado. Por ello, insta al "régimen estadounidense fallido" a "evacuar todas las industrias estadounidenses en la región" y pide a la gente que vive en las zonas cercanas a estas industrias "con participación accionarial estadounidense" que las evacuen para "que no sufran daño".

Trump dice que "muchos países" enviarán buques de guerra al estrecho de Ormuz El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que "muchos países" enviarán "buques de guerra" al estrecho de Ormuz para mantenerlo "abierto y seguro" tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de que el estratégico paso permanecería cerrado. "Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza para una nación totalmente descabezada", escribió Trump en la red social Truth.